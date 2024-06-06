İBB ekipleri Maltepe'deki kaçak büfeyi kaldırdı

Maltepe Meydanı’ndaki kaçak büfe İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

ANKA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 18:47
İBB ekipleri Maltepe'deki kaçak büfeyi kaldırdı
Abone Ol google-news

Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan ve herhangi bir ruhsatı ve izni olmayan büfe, İBB Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından kaldırıldı. 

Büfenin, Ahmet Topçu, Yılmaz Erten ve Adnan Erten kardeşlere ait olduğu, 23 yıldır kaçak ve izinsiz çalıştırıldığı ve 3 yıldır da mahkemelik olduğu öğrenildi. 


kaldırıldı haberleri kaçak haberleri kardeşler haberleri

İlgili Haberler

İBB Halk Market ile üreticiden sofraya

İBB Halk Market ile üreticiden sofraya
Şampiyon güreşçi İbbspor'da

Şampiyon güreşçi İbbspor'da
İBB itfaiye daire başkanı duyurdu... Küçükçekmece'de bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İBB itfaiye daire başkanı duyurdu... Küçükçekmece'de bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler