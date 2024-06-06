İBB ekipleri Maltepe'deki kaçak büfeyi kaldırdı
Maltepe Meydanı’ndaki kaçak büfe İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.
Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan ve herhangi bir ruhsatı ve izni olmayan büfe, İBB Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından kaldırıldı.
Büfenin, Ahmet Topçu, Yılmaz Erten ve Adnan Erten kardeşlere ait olduğu, 23 yıldır kaçak ve izinsiz çalıştırıldığı ve 3 yıldır da mahkemelik olduğu öğrenildi.
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