İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe: Taksi sorunun temeli çok açık

27 Eylül 2022 Salı, 08:31

İstanbul Büyükşehir Belediye Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, son zamanlarda İstanbul'da yaşanan taksi sorununa ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Konuya ilişkin bir tweet dizisi hazırlayan Gökçe, İstanbul'da taksi oranının az olduğunu ve artması gerektiğini belirtti.

Sorunun çözülebilir olduğunu söyleyen Gökçe, "Kimileri taksi sayısı artarsa plakalarının değeri düşecek diye düşünüyor. Hayır sektör sağlıklı işlerse, nitelikli, güvenli taksi hizmeti verilirse sektörün değeri de plakaların değeri de artar. Hiç merak etmesinler" dedi.

Gökçe'nin paylaşımları şöyle:

"İstanbul’da trafik yoğun olduğu için mi taksi bulunmuyor? Taksi ücretleri çok düşük olduğu için mi İstanbullular taksi sıkıntısı çekiyor? Son zamanlarda ortaya atılan bu iddiaları birlikte değerlendirelim. İstanbul’da neden taksi sorunu yaşanıyor?

Deniyor ki "taksi sorunun temel sebebi trafik sorunudur." Eğer öyleyse dünyada trafiğin yoğun yaşandığı diğer şehirlerde de taksi sorunu yaşanması lazım. Tablo böyle mi? Birlikte bakalım. Inrix Trafik Endeksi tam 50 ülkeden 1000'den fazla şehri ele alıyor. İlk 10 aşağıda

Evet İstanbul 10'uncu sırada. Listenin tepesinde neresi var? Londra. Fakat Londra’da taksi sorunu yok. 4 numarada Moskova var. Peki Moskova'da taksi sorunu var mı? Hayır yok. Neden? Çünkü 12 milyonluk şehirde tam 70 bin taksi var. İstanbul’dan yaklaşık 4 kat fazla.

New York, Londra, Paris... Trafik yoğunluğu açısından ilk 5’teler. Bu şehirlerde taksi bulamama sorunu yaşanmıyor. Taksiler müşteri seçmiyor, çeşitli gerekçelerle müşteriyi reddetmiyor. Demek ki trafik yoğunluğu ile taksi erişimi sorunu arasında nedensellik bulunmuyor.

İkinci konu. Deniyor ki “Taksi ücreti düşük dolayısıyla vatandaş çok taksi hizmeti talep ediyor, bu nedenle taksi erişiminde sorun yaşanıyor.”

Ufak bir not olarak söylemek istiyorum. Herhalde dünyada talep yoğunluğundan şikayet eden tek sektör İstanbul’da taksiler olabilir.

Eğer İstanbul’da taksi hizmeti sunanlar talep yoğunluğundan şikayet ediyorsa bunun temel nedeni talebe yetişecek arz olmamasıdır. Evet biz de bu yüzden arzın arttırılmasını, daha fazla taksinin İstanbul’a hizmet etmesini istiyoruz.

Bazıları diyor ki “Efendim taksi sayısını arttırmayın, onun yerine fiyat artışı ile talebi azaltın.” Peki bu sorunu çözer mi? Hayır. Fiyatı ne yaparsanız yapın İstanbul’un günlük nüfusu 19-20 milyon. 18 bin 395 taksi bu nüfus için yetersiz.

Önemli bir nokta. Taksi ücretleri akaryakıt fiyatlarına benzer oranda hareket etmedi. Doğru. Ancak Türkiye’de memur ve çalışan maaşları, emekli aylıkları, ücretler de akaryakıt fiyatı oranında artmadı. Dolayısıyla talep yönünü daraltmaya yönelik öneriler çok haklı değil.

Burada şaşırdığım bir nokta var. Neticede öneriler şuna geliyor: “Taksi sayısı sabit kalsın. Taksi ücreti pahalı olsun. Daha az İstanbullu taksi kullansın.” Dünyada hiçbir yerde böyle bir taksicilik anlayışı yok. Taksi ayrıcalıklı bir zümrenin kullandığı ulaşım aracı değildir.

Buraya kadar örnekleriyle İstanbul’da yaşanan taksi sorununun (i) trafik yoğunluğu (ii) talep yoğunluğu nedeniyle olmadığını gördük. Sorunun temel nedeni çok açık. İstanbul’da nüfusa oranla az taksi var. Artması lazım.

Taksi sayısının artışı İstanbulluların taksi hizmetine daha kolay erişmesini sağlayacak, sektördeki hizmet kalitesini de yukarı çekecek, rekabeti arttıracak, taksi şöforleri de daha iyi şartlarda çalışma şansına erişecek.

Bu sorunu çözebiliriz. Kimileri taksi sayısı artarsa plakalarının değeri düşecek diye düşünüyor. Hayır sektör sağlıklı işlerse, nitelikli, güvenli taksi hizmeti verilirse sektörün değeri de plakaların değeri de artar. Hiç merak etmesinler.

Ayrıca taksi hizmetinin dijitalleşmesi, yeni teknolojik olanakların sisteme dahil edilmesi için çalışıyor, denetimlerimizi de eş zamanlı olarak arttırıyor ve gereken adımları atıyoruz. İstanbullular daha nitelikli hizmeti hak ediyor.

Biz tüm iyi niyetimizle bu sorunu geride bırakmak için çalışıyoruz. İstanbulluların ne istediğini de biliyoruz. Lütfen siz de bizimle düşüncelerinizi paylaşın, hep birlikte ortak akılla sorunlarımızı aşalım"