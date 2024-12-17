İBB harekete geçti: İstanbul'da 'Kadına Şiddet Haritası' çıkarılacak

Yayınlanma: 17.12.2024 - 16:20

Güncelleme: 17.12.2024 - 16:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi yılın son toplantısında, İBB ile ilçe belediyeleri arasında, kadına yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin yaygınlaştırılması iş birliği protokolü yapılmasıyla ilgili teklifi oybirliğiyle kabul etti.

İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan teklifte özetle şöyle denildi:

“Başkanlığımıza bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde, 7 gün 24 saat ve çok dilli olarak hizmet sunan, Kadın Destek Hattı'nın ilçe belediyesi sınırları içerisinde bilinirliğinin arttırılarak yaygın resmi başvuru yaparak, kendi Belediye Meclislerinden protokolün tarafı olmak için karar alan ilçe belediyelerinde, kadına yönelik hizmet birimlerinde görev alan uzmanlarla, kadına yönelik şiddetle mücadelede deneyim paylaşımı, danışmanlık ve eğitim faaliyetleri gibi hizmetler ile ilgili yapılacak iş ve iş birliğini sağlamak adına ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyeleri Arasında Kadına Yönelik Koruyucu Ve Önleyici Hizmetlerin Yaygınlaştırılması İş Birliği Protokolü’.”

ŞİDDET VAKALARININ HARİTASI ÇIKARILACAK

Teklifin görüşülmesi sırasında söz alan Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu Başkanı Nazife Aktaş özetle şunları söyledi:

“Bu protokolle şiddete maruz bırakılan kadınların koruyucu, önleyici hizmetlere erişimi kolaylaştırılmış olacak. Belediyeler arasında etkin bir destek oluşturacak. Aynı zamanda kadına yönelik şiddet vakaların haritalandırılması, yoğunluğun ve şiddet türlerinin belirlenmesi için ortak veri tabanları oluşturulacak. Ben bundan dolayı İBB Başkanımız Ekrem İmamoğu’na yürekten teşekkür ediyorum, bütün kadınlar adına.”

İlçe belediyelerinde kadın danışma merkezine giden, şiddete maruz kalan kadının vereceği bilginin bir merkezde toplanacağını vurgulayan Aktaş, böylelikle kadına yönelik şiddetin yoğunluğunu ve türünü anlamak için veri tabanı oluşturulacağını belirtti.

Aktaş, “Henüz herhangi bir ilçe ile protokol imzalanmadı. İlçe belediyelerinin bunu kabul edip etmeyeceğini şuan bilmiyoruz” dedi.

Protokolün hayata geçmesiyle danışma merkezlerine gelecek bilgilerle kaç kişiye destek olunduğu, maruz kalınan şiddet türü, İstanbul’un hangi bölgesinde ne tür vakaların olduğu konusunda veri oluşturulacak.

İBB KADIN DESTEK HATTI

Kadın Destek Hattı, şiddete maruz bırakılan ya da şiddete maruz bırakılma tehlikesi altında olan kadınlar ile sosyal, hukuksal ve psikolojik anlamda rehberliğe ihtiyaç duyan kadınların 7 gün 24 saat süre ile ve çok dilli (Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce) destek alabilmelerine yönelik hizmet sunuyor.

Kadınlar, 444 80 86 destek hattını aradıklarında; alanında uzman olan kadın psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar çağrıya cevap veriyor ve kişinin ihtiyacı referans alınarak mesleki çalışma planlanabiliyor.