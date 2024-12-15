Ebru Şallı, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı

Sosyal medya hesabından bir yazılı açıklama yayımlayan Ebru Şallı, uzun süredir tehdit, hakaret ve şiddete maruz kaldığını duyurdu.

Ebru Şallı, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2024 - 19:19

Ebru Şallı boşanma aşamasında olduğu Uğur Akkuş tarafından şiddete maruz bırakıldığını ve tehdit edildiğini söyledi.

Şallı'nın Instagram hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Boşanma aşamasında olduğum Uğur A.’nın, başta ailem ve yakınlarım olmak üzere, basın mensubu arkadaşlarıma, dostlarıma, iş yaptığım kurumlara ve çalıştığım her firma ve kuruma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyorum.

Ne yazık ki ben de uzun süredir şiddet, tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. Kendisini beş aydır görmüyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımı evlilik kurumuna saygımdan kimseye yansıtmamaya ve bu durumu sessizce sizlere yansıtmayarak atlatmaya çalıştım.

Normalde özel meselelerimle kamuoyunu meşgul etmek istemem ve bu tür konular hakkında konuşmayı tercih etmem. Ancak gelinen noktada, bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Yaşadığım bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim.”


Etiketler: #Ebru Şallı #şiddet #basın mensubu

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