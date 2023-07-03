İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten'e saldıran sanık hakkında 10 yıl 9 ay hapis talebi!

Yayınlanma: 03.07.2023 - 14:13

Güncelleme: 03.07.2023 - 14:50

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kaçak kafe yıkımı sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten ve İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli ile İBB görevlilerini darbeden saldırganlar hakkında açılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gülten ve Başelli yanlarında görevli zabıta çalışanları ile beraber Mimar Sinan Mahallesi Harem sahilinde bulunan bir işyerinin yıkımı için gittikleri anlatıldı. İddianamede, İBB görevlilerinin işyerinin fotoğraflarını çektikleri sırada sanıklar Mehmet Taşdelen ve Cemil Çakıroğlu'nun görevlilerin yanına geldikleri ve iki grup arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışma sırasında orada bulunan iki kafenin çalışanlarının da tartışmaya dahil oldukları aktarıldı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü, sanık Abdullah Şanlıer'in İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten'in gözüne ve burnuna yumruk vurmak suretiyle kemik kırılması şeklinde yaralanmasına neden olduğu iddianamede yer aldı.

DİĞER SALDIRGANLARA 4 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Abdullah Şanlıer'in "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 2 yıl 11 aydan 10 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Diğer sanıklar Cemil Çakıroğlu, Batuhan Ekşi, Feti Aydın, Garip Özay ve Hükmü Turan hakkında ise "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ayrı ayrı 8 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.