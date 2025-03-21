IBB kreşleri ne zaman açıldı? İstanbul'da kaç tane IBB kreşi var?

Yayınlanma: 21.03.2025 - 10:20

Güncelleme: 21.03.2025 - 10:20

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde İBB tarafından açılan kreşler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığını aktardı.Peki, İBB kreşleri ne zaman açıldı? İstanbul'da kaç tane İBB kreşi var? İşte, ayrıntılar...

IBB KREŞLERİ NE ZAMAN AÇILDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında başlatılan ve "150 Mahalleye 150 Kreş" sloganıyla hayata geçirilen anaokulu projesi, 3-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak tasarlanmıştır. Proje kapsamında bugüne kadar 111 kreş tamamlanarak hizmete açılmış ve toplamda 10.000’den fazla çocuk okul öncesi eğitim almaya başlamıştır.

İlk kreş, Pendik ilçesinin Sülüntepe Mahallesi'nde açılmıştır.

İSTANBUL'DA KAÇ TANE IBB KREŞİ VAR?

İstanbul'da Mart 2025 itibarıyla 46 adet Anadolu Yakası'nda ve 70 adet Avrupa Yakası'nda olmak üzere toplam 116 adet yerleşke bulunmaktadır.

AVRUPA YAKASIN'DA BULUNAN KREŞLER

ARNAVUTKÖY BOĞAZKÖY ÇEM

ARNAVUTKÖY HADIMKÖY ÇEM

ARNAVUTKÖY MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK ÇEM

AVCILAR AMBARLI ÇEM

AVCILAR TAHTAKALE ÇEM

AVCILAR TAHTAKALE ÖZGÜRLÜK NAİME TOPRAK ÇEM

AVCILAR YEŞİLKENT ÇEM

BAĞCILAR 15 TEMMUZ METRO ÇEM

BAĞCILAR KİRAZLI ÇEM

BAĞCILAR KİRAZLI KİPTAŞ ÇEM

BAĞCILAR MERKEZ EBUBEKİR CADDESİ ÇEM

BAĞCILAR YENİ MAHALLE ÇEM

BAHÇELİEVLER KOCASİNAN ÇEM

BAHÇELİEVLER YENİBOSNA MERKEZ ÇEM

BAHÇELİEVLER ZAFER ÇEM

BAKIRKÖY ATAKÖY 7.8.9.10.KISIM ÇEM

BAKIRKÖY ATAKÖY SELİN BAŞIBÜYÜK ÇEM

BAKIRKÖY ŞENLİKKÖY ÇEM

BAKIRKÖY YEŞİLKÖY ÇEM

BAŞAKŞEHİR ALTINŞEHİR ÇEM

BAŞAKŞEHİR BAHÇEŞEHİR 1.KISIM ÇEM

BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI ÇEM

BAŞAKŞEHİR SULARVADİSİ ÇEM

BAYRAMPAŞA İSMETPAŞA ÇEM

BAYRAMPAŞA YILDIRIM ÇEM

BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ KEMAL ŞAHİN ÇEM

BEYLİKDÜZÜ KAVAKLI MUHAMMET SOYTEKİN ÇEM

BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU ÇEM

BEYOĞLU HACIAHMET ÇEM

BEYOĞLU ÖRNEKTEPE ÇEM

BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ÇEM

BÜYÜKÇEKMECE PINARTEPE ÇEM

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK ÇEM

ÇATALCA KALEİÇİ ÇEM

ESENLER BİRLİK ÇEM

ESENLER NAMIK KEMAL MELEK ERMAN KÖNİ ÇEM

ESENLER YAVUZ SELİM ÇEM

ESENYURT AKÇABURGAZ ÇEM

EYÜPSULTAN AKŞEMSETTİN ÇEM

EYÜPSULTAN GÜZELTEPE ÇEM

EYÜPSULTAN İSKİ GÜZELTEPE ÇEM

EYÜPSULTAN KARADOLAP ÇEM

EYÜPSULTAN YEŞİLPINAR ÇEM

FATİH İSKENDERPAŞA ÇEM

FATİH KARİYE ÇEM

GAZİOSMANPAŞA BARBAROS ÇEM

GAZİOSMANPAŞA KARADENİZ ÇEM

GAZİOSMANPAŞA MERKEZ ÇEM

GAZİOSMANPAŞA MEVLANA ÇEM

GÜNGÖREN GENÇ OSMAN ÇEM

GÜNGÖREN TOZKOPARAN ÇEM

KAĞITHANE GÜRSEL ÇEM

KÜÇÜKÇEKMECE ATAKENT ÇEM

KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET ÇEM

KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI ÇEM

KÜÇÜKÇEKMECE SÖĞÜTLÜÇEŞME ÇEM

KÜÇÜKÇEKMECE SULTAN MURAT CAHİT TOPRAK ÇEM

SARIYER MADEN ÇEM

SARIYER İSTİNYE ÇEM

SARIYER PTT EVLERİ ÇEM

SİLİVRİ GÜMÜŞYAKA FAHRİYE-HAYRETTİN BAŞIBÜYÜK ÇEM

SİLİVRİ MİMAR SİNAN İNÖNÜ CD. ÇEM

SİLİVRİ MİMAR SİNAN KİPTAŞ ÇEM

SİLİVRİ SELİMPAŞA ÇEM

SİLİVRİ YENİ MAHALLE ÇEM

SULTANGAZİ CEBECİ ÇEM

SULTANGAZİ HABİPLER ÇEM

SULTANGAZİ UĞUR MUMCU ÖZGÜN ÖZTÜRK ÇEM

SULTANGAZİ YUNUS EMRE ÇEM

ANADOLU YAKASIN'DA BULUNAN KREŞLER

ATAŞEHİR BARBAROS ÇEM

ATAŞEHİR ESATPAŞA EMİNE SAADET ÇARMIKLI ÇEM

ATAŞEHİR KAYIŞDAĞI ÇEM

ÇEKMEKÖY HAMİDİYE ÇEM

KADIKÖY KOZYATAĞI ÇEM

KADIKÖY MERDİVENKÖY BOYNER GRUP ÇEM

KARTAL HÜRRİYET ÇEM

KARTAL KARLIKTEPE ALİ GÖKBULUT ÇEM

KARTAL UĞUR MUMCU ÇEM

KARTAL YAKACIK ŞAYESTE ŞERİF YÜCEL ÇEM

KARTAL YUNUS MEHMET ŞAHABETTİN ÖZYAZICI ÇEM

MALTEPE ESENKENT ÇEM

MALTEPE FINDIKLI ÇEM

MALTEPE FINDIKLI PALMİYE ÇEM

MALTEPE FINDIKLI SOSYAL YAŞAM MERKEZİ ÇEM

MALTEPE GİRNE ÇEM

MALTEPE GÜLSUYU ÇEM

MALTEPE GÜLSUYU FEVZİ ÇAKMAK ÇEM

PENDİK ÇAMLIK ÇEM

PENDİK DUMLUPINAR ÇEM

PENDİK ERTUĞRUL GAZİ ÇEM

PENDİK GÜZELYALI ÇEM

PENDİK HARMANDERE ÇEM

PENDİK SÜLÜNTEPE 18 MART CADDESİ ÇEM

PENDİK SÜLÜNTEPE ÇEM

PENDİK VELİBABA HÜMEYRA ASIM PEKMEZCİ ÇEM

PENDİK YENİŞEHİR ÇEM

SANCAKTEPE ABDURRAHMAN GAZİ ÇEM

SANCAKTEPE MECLİS METRO ÇEM

SANCAKTEPE MECLİS ÇEM

SANCAKTEPE SAMANDIRA ÇEM

SANCAKTEPE SARIGAZİ ÇEM

SANCAKTEPE YUNUS ÇEM

SULTANBEYLİ MİMAR SİNAN ÇEM

SULTANBEYLİ ADİL ÇEM

ŞİLE KUMBABA ÇEM

TUZLA AYDINLI ÇEM

TUZLA MEYDANEVLER ÇEM

TUZLA YAYLA ZEKİYE EMİN ÜSTÜNEL ÇEM

ÜMRANİYE AŞAĞI DUDULLU ÇEM

ÜMRANİYE ESENKENT ÇEM

ÜMRANİYE MADENLER ÇEM

ÜMRANİYE MADENLER FERAH HAYRETTİN ÖNDER ÖZTÜRK ÇEM

ÜSKÜDAR ÇENGELKÖY ÇEM

ÜSKÜDAR KISIKLI ÇEM

ÜSKÜDAR YAVUZTÜRK ÇEM

"KREŞ AÇMA SUÇUNU İŞLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Soruşturma haberini sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum."