IBB kreşleri ne zaman açıldı? İstanbul'da kaç tane IBB kreşi var?
Gözaltında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında kreş soruşturması başlatıldığını aktardı. Peki, IBB kreşleri ne zaman açıldı? İstanbul'da kaç tane IBB kreşi var?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde İBB tarafından açılan kreşler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığını aktardı.Peki, İBB kreşleri ne zaman açıldı? İstanbul'da kaç tane İBB kreşi var? İşte, ayrıntılar...
IBB KREŞLERİ NE ZAMAN AÇILDI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında başlatılan ve "150 Mahalleye 150 Kreş" sloganıyla hayata geçirilen anaokulu projesi, 3-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak tasarlanmıştır. Proje kapsamında bugüne kadar 111 kreş tamamlanarak hizmete açılmış ve toplamda 10.000’den fazla çocuk okul öncesi eğitim almaya başlamıştır.
İlk kreş, Pendik ilçesinin Sülüntepe Mahallesi'nde açılmıştır.
İSTANBUL'DA KAÇ TANE IBB KREŞİ VAR?
İstanbul'da Mart 2025 itibarıyla 46 adet Anadolu Yakası'nda ve 70 adet Avrupa Yakası'nda olmak üzere toplam 116 adet yerleşke bulunmaktadır.
AVRUPA YAKASIN'DA BULUNAN KREŞLER
ARNAVUTKÖY BOĞAZKÖY ÇEM
ARNAVUTKÖY HADIMKÖY ÇEM
ARNAVUTKÖY MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK ÇEM
AVCILAR AMBARLI ÇEM
AVCILAR TAHTAKALE ÇEM
AVCILAR TAHTAKALE ÖZGÜRLÜK NAİME TOPRAK ÇEM
AVCILAR YEŞİLKENT ÇEM
BAĞCILAR 15 TEMMUZ METRO ÇEM
BAĞCILAR KİRAZLI ÇEM
BAĞCILAR KİRAZLI KİPTAŞ ÇEM
BAĞCILAR MERKEZ EBUBEKİR CADDESİ ÇEM
BAĞCILAR YENİ MAHALLE ÇEM
BAHÇELİEVLER KOCASİNAN ÇEM
BAHÇELİEVLER YENİBOSNA MERKEZ ÇEM
BAHÇELİEVLER ZAFER ÇEM
BAKIRKÖY ATAKÖY 7.8.9.10.KISIM ÇEM
BAKIRKÖY ATAKÖY SELİN BAŞIBÜYÜK ÇEM
BAKIRKÖY ŞENLİKKÖY ÇEM
BAKIRKÖY YEŞİLKÖY ÇEM
BAŞAKŞEHİR ALTINŞEHİR ÇEM
BAŞAKŞEHİR BAHÇEŞEHİR 1.KISIM ÇEM
BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI ÇEM
BAŞAKŞEHİR SULARVADİSİ ÇEM
BAYRAMPAŞA İSMETPAŞA ÇEM
BAYRAMPAŞA YILDIRIM ÇEM
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ KEMAL ŞAHİN ÇEM
BEYLİKDÜZÜ KAVAKLI MUHAMMET SOYTEKİN ÇEM
BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU ÇEM
BEYOĞLU HACIAHMET ÇEM
BEYOĞLU ÖRNEKTEPE ÇEM
BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ÇEM
BÜYÜKÇEKMECE PINARTEPE ÇEM
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK ÇEM
ÇATALCA KALEİÇİ ÇEM
ESENLER BİRLİK ÇEM
ESENLER NAMIK KEMAL MELEK ERMAN KÖNİ ÇEM
ESENLER YAVUZ SELİM ÇEM
ESENYURT AKÇABURGAZ ÇEM
EYÜPSULTAN AKŞEMSETTİN ÇEM
EYÜPSULTAN GÜZELTEPE ÇEM
EYÜPSULTAN İSKİ GÜZELTEPE ÇEM
EYÜPSULTAN KARADOLAP ÇEM
EYÜPSULTAN YEŞİLPINAR ÇEM
FATİH İSKENDERPAŞA ÇEM
FATİH KARİYE ÇEM
GAZİOSMANPAŞA BARBAROS ÇEM
GAZİOSMANPAŞA KARADENİZ ÇEM
GAZİOSMANPAŞA MERKEZ ÇEM
GAZİOSMANPAŞA MEVLANA ÇEM
GÜNGÖREN GENÇ OSMAN ÇEM
GÜNGÖREN TOZKOPARAN ÇEM
KAĞITHANE GÜRSEL ÇEM
KÜÇÜKÇEKMECE ATAKENT ÇEM
KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET ÇEM
KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI ÇEM
KÜÇÜKÇEKMECE SÖĞÜTLÜÇEŞME ÇEM
KÜÇÜKÇEKMECE SULTAN MURAT CAHİT TOPRAK ÇEM
SARIYER MADEN ÇEM
SARIYER İSTİNYE ÇEM
SARIYER PTT EVLERİ ÇEM
SİLİVRİ GÜMÜŞYAKA FAHRİYE-HAYRETTİN BAŞIBÜYÜK ÇEM
SİLİVRİ MİMAR SİNAN İNÖNÜ CD. ÇEM
SİLİVRİ MİMAR SİNAN KİPTAŞ ÇEM
SİLİVRİ SELİMPAŞA ÇEM
SİLİVRİ YENİ MAHALLE ÇEM
SULTANGAZİ CEBECİ ÇEM
SULTANGAZİ HABİPLER ÇEM
SULTANGAZİ UĞUR MUMCU ÖZGÜN ÖZTÜRK ÇEM
SULTANGAZİ YUNUS EMRE ÇEM
ANADOLU YAKASIN'DA BULUNAN KREŞLER
ATAŞEHİR BARBAROS ÇEM
ATAŞEHİR ESATPAŞA EMİNE SAADET ÇARMIKLI ÇEM
ATAŞEHİR KAYIŞDAĞI ÇEM
ÇEKMEKÖY HAMİDİYE ÇEM
KADIKÖY KOZYATAĞI ÇEM
KADIKÖY MERDİVENKÖY BOYNER GRUP ÇEM
KARTAL HÜRRİYET ÇEM
KARTAL KARLIKTEPE ALİ GÖKBULUT ÇEM
KARTAL UĞUR MUMCU ÇEM
KARTAL YAKACIK ŞAYESTE ŞERİF YÜCEL ÇEM
KARTAL YUNUS MEHMET ŞAHABETTİN ÖZYAZICI ÇEM
MALTEPE ESENKENT ÇEM
MALTEPE FINDIKLI ÇEM
MALTEPE FINDIKLI PALMİYE ÇEM
MALTEPE FINDIKLI SOSYAL YAŞAM MERKEZİ ÇEM
MALTEPE GİRNE ÇEM
MALTEPE GÜLSUYU ÇEM
MALTEPE GÜLSUYU FEVZİ ÇAKMAK ÇEM
PENDİK ÇAMLIK ÇEM
PENDİK DUMLUPINAR ÇEM
PENDİK ERTUĞRUL GAZİ ÇEM
PENDİK GÜZELYALI ÇEM
PENDİK HARMANDERE ÇEM
PENDİK SÜLÜNTEPE 18 MART CADDESİ ÇEM
PENDİK SÜLÜNTEPE ÇEM
PENDİK VELİBABA HÜMEYRA ASIM PEKMEZCİ ÇEM
PENDİK YENİŞEHİR ÇEM
SANCAKTEPE ABDURRAHMAN GAZİ ÇEM
SANCAKTEPE MECLİS METRO ÇEM
SANCAKTEPE MECLİS ÇEM
SANCAKTEPE SAMANDIRA ÇEM
SANCAKTEPE SARIGAZİ ÇEM
SANCAKTEPE YUNUS ÇEM
SULTANBEYLİ MİMAR SİNAN ÇEM
SULTANBEYLİ ADİL ÇEM
ŞİLE KUMBABA ÇEM
TUZLA AYDINLI ÇEM
TUZLA MEYDANEVLER ÇEM
TUZLA YAYLA ZEKİYE EMİN ÜSTÜNEL ÇEM
ÜMRANİYE AŞAĞI DUDULLU ÇEM
ÜMRANİYE ESENKENT ÇEM
ÜMRANİYE MADENLER ÇEM
ÜMRANİYE MADENLER FERAH HAYRETTİN ÖNDER ÖZTÜRK ÇEM
ÜSKÜDAR ÇENGELKÖY ÇEM
ÜSKÜDAR KISIKLI ÇEM
ÜSKÜDAR YAVUZTÜRK ÇEM
"KREŞ AÇMA SUÇUNU İŞLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Soruşturma haberini sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum."
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