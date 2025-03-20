İBB'den 'kreş' açıklaması: 'Hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir'

Yayınlanma: 20.03.2025 - 11:29

Güncelleme: 20.03.2025 - 11:29

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının yokluk ve açık hata gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından başlayan süreç bugün İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla devam etti.

İBB'ye yönelik terör örgütü ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında, İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 84 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler hakkında "Suç örgütü yöneticisi olmak", "Suç örgütüne üye olmak", "İrtikap", "Rüşvet", "Nitelikli dolandırıcılık", "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "İhaleye fesat karıştırmak" suçlamaları yöneltildi.

Gözaltıların ardından, Şişli Belediyesi'ne ait kreşlerle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Canan Kaya, bir izleyicisinin kendisine gönderdiği WhatsApp konuşmasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, "Bir izleyicim gönderdi. Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gözaltına alınmasının ardından Şişli Belediyesine bağlı kreşlerdeki hizmetler durduruldu, velilerden çocuklarını teslim almaları istendi" ifadelerine yer verdi.



Dün medyada yer alan iddialar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yurttaşların telefonlarına mesaj gönderildi.



İBB tarafından gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:



"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından siz değerli İstanbullulara Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimizde sunulmakta olan hizmetler, aynı standartlarda ve kesintisiz olarak sunulmaya devam edecektir. Sosyal medyada ve benzer mecralarda zaman zaman yer aldığı gözlemlenen aksi yöndeki iddialara lütfen itibar etmeyiniz.

Saygılarımızla.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü"

