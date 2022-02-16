CHP'li Turan Aydoğan'dan Kanal İstanbul çağrısı: "İtirazların son günü"
TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yurttaşlara seslenen CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, "İktidar giderayak talan tarihinin en büyüğünü yapmaya çalışıyor. Vatandaşlarımıza buradan çağrımdır: Planlara itirazlarınızın son günü. Hakkınızı kullanın" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda; “İktidar giderayak talan tarihinin en büyüğünü yapmaya çalışıyor. Vatandaşlarımıza buradan çağrımdır: Planlara itirazlarınızın son günü. Hakkınızı kullanın” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan TBMM Genel Kurulu’nda; yurttaşları, Kanal İstanbul projesine itiraz etmeye çağırdı.
"HAKKINIZI KULLANIN Kİ BU AÇLAR GRUBUNU BİRLİKTE DURDURALIM"
Aydoğan şunları söyledi:
- İktidar giderayak talan tarihinin en büyüğünü yapmaya çalışıyor. Kendisinin ‘Kanal İstanbul’ dediği, kanalın olmadığı, beton İstanbul projesini hayata geçirmek istiyor. Arnavutköy'den Başakşehir'e; Yeniköy'den Şahintepesi'ne kadar, vatandaşlarımızı mağdur etme pahasına. Vatandaşlarımıza buradan çağrımdır: Lütfen, bugün itirazlarınızın, planlara itirazlarınızın son günü. Hakkınızı kullanın, hakkınızı kullanın ki mal varlığınızla beraber yaşamsal haklarınıza saldıran, bu açlar grubunu birlikte durduralım, birlikte ‘hayır’ diyelim, tekrar tekrar sizleri bugün son günü olan imar planlarınıza itiraza davet ediyorum.
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