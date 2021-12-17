Melih Gökçek iş başında: Türkan Saylan'a saygısızlığı 'alkışladı'
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, İBB Meclisi'nde yaşanan 'Türkan Saylan' tartışmasına dahil oldu. Gökçek, İBB AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş'un Saylan'ı "Biz buradayken Türkan Saylan adı yaşatılmayacak" diyerek hedef almasını "alkışlayarak" desteklediğini açıkladı.
İBB CHP Meclis Üyesi Murat Cirav'ın "Ben merak ediyorum, bir yıldır neden Türkan Saylan'ın adı sokağa verilmiyor, bekletiliyor. Polemik yapmadan söylemek istiyorum. Türkan Saylan'ın isminin neden bekletildiği konusunda cevap bekliyorum" sözleri üzerine İBB AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş'un Türkan Saylan'ı hedef alması tepkiye yol açmıştı.
Saylan'ın "toplumun ortak değerlerini böldüğünü" öne süren Gökkuş, "Biz Türkan Saylan, toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Türkan Saylan bu milletin ortak değerlerine hakaret eden birisidir. AKP çoğunluğu burada olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacaktır" sözleriyle Türkan Saylan'ı hedef almıştı.
Bu sözleriyle tepkilerin odağı olan İBB AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş'a destek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan eski başkanı AKP'li Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek, Gökkuş'un Türkan Saylan'a yaptığı saygısızlığa, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla destek verdi.
Gökçek paylaşımında desteğini şu sözlerle ifade etti: ''İBB Meclisi’nde Türkan Saylan’ın adının bir sokağa verilmesi istendi. AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş,Türkan Saylan Türk milletini temsil eden biri değildir. Burada bulunduğumuz sürece bu kişinin ismini hiçbir yere vermeyeceğiz. Bu konuşma alkışlanır"
İBB Meclisi’nde Türkan Saylan’ın adının bir sokağa verilmesi istendi.AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, “Türkan Saylan Türk milletini temsil eden biri değildir. Burada bulunduğumuz sürece bu kişinin ismini hiçbir yere vermeyeceğiz” dedi.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 17, 2021
BU KONUŞMA ALKIŞLANIR??????
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