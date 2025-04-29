Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü ve personeli hakkında gözaltı kararı

Yayınlanma: 29.04.2025 - 21:40

Güncelleme: 29.04.2025 - 22:26

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gittiği tarihte kamera görüntülerinin kapatıldığı Le Meridien Oteli'nin müdürü Sinan Udil ve Otelin Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme iddiasıyla gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma no:2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında; "Le Meridien" isimli otel in suç tarihlerinde , otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil isimli şahıs ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora OĞURLU hakkında Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu (TCK 281) suçundan gözaltı kararı verilmiştir."

İktidar medyası İmamoğlu'nun son 6 ayda bu otelde 46 kez görüşme yaptığı iddiasını gündeme getirmiş, İmamoğlu'nun otele giriş-çıkış saatleri servis edilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora O'yu gözaltına aldı.