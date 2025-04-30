Deha dizisinden Ekrem İmamoğlu protestolarına gönderme: 'Hak için, adalet için'

Show TV’nin gündeme dair göndermeleriyle öne çıkan dizisi Deha, düşük reytingler nedeniyle sezon sonunda final yapmaya hazırlanıyor. Dizinin 27 Nisan’da yayımlanan bölümünde Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Devran karakterinin sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Deha dizisinden Ekrem İmamoğlu protestolarına gönderme: 'Hak için, adalet için'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 09:44

Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Aras Bulut İynemli ile Melis Sezen’in yer aldığı Deha, sezon sonunda final yapmaya hazırlanıyor. Her ne kadar reytingler istenilen seviyelere ulaşamasa da dizinin geniş ve sadık bir izleyici kitlesi bulunuyor. Bu nedenle dizinin hayranları final kararından dönülmesi için sosyal medya üzerinden yoğun şekilde çağrıda bulunuyor.

TOPLUMSAL VE SİYASİ GÖNDERMELERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Dizi, yayın hayatı boyunca sık sık toplumsal ve siyasi gelişmelere göndermeleriyle dikkat çekti. 27 Nisan Pazar akşamı yayımlanan son bölümde de bu geleneği sürdüren Deha, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik yapılan protestolara dolaylı bir gönderme yaptı.

DEVRAN’IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Söz konusu bölümde, Aras Bulut İynemli’nin canlandırdığı Devran karakteri, Ali Haydar’a hitaben söylediği sözlerle dikkat çekti.

Devran karakteri, "Adalet için savaşan insanlar çok daha duygusal oluyorlar. Çünkü ne kadar güçsüz olurlarsa olsunlar, direnmeye devam ediyorlar. Hak için, adalet için" ifadelerini kullandı.

Bu replik, izleyiciler tarafından Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla yapılan protestolara gönderme olarak yorumlandı.

Dizinin final yapacağı yönündeki söylentiler, hayranların tepkisine neden oldu. Yapım ekibi final kararında ısrarcı olsa da gelen yoğun destek nedeniyle bu kararın değişebileceği belirtiliyor. Ancak düşen reytingler nedeniyle bu ihtimalin zayıf olduğu da ifade ediliyor.


Etiketler: #Deha #Aras Bulut İynemli

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