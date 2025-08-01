İBB operasyonunda yine 'tek sıra' görüntü servis edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yeni dalga operasyonda gözaltına alınan 25 kişinin 'tek sıra' götürülme görüntüleri emniyet tarafından medyaya servis edildi.

Anadolu Ajansı’nın abonelerine geçtiği görüntülerin künyesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ‘kameraman’ yer aldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün yaptığı açıklama ile duruma tepki göstererek "Masumiyet karinesi ayaklar altına alınıyor" ifadelerini kullandı.

300 gündür adalet ve demokrasi mücadelesi verdiklerini kaydeden Çelik, "Seçim sandığı milletin önüne gelecek. Millet bu zalimliği asla affetmeyecek. Biz kazanacağız, halk kazanacak, haklılar kazanacak. Umudunuzu kaybetmeyin" açıklamasını yaptı.

Gözaltına alınan yöneticilerin isimleri şöyle:

"İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral, İETT İkitelli Garaj Şube Müdürü Halil İbrahim Kaya, İETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu, İETT Muhasebe Şube Müdürü Ali Haydar Topçu, İETT Araç Bakım Planlama ve Koordinasyon şefi Ülkü Kaya, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde şef Göktunç Şentürk, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğü'nde şef Erenay Delipınar ve Ahmet Savaş, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde uzman Murat Delice, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde görevli müdür Murathan Altınışık, Oktay Aktaş, Mehmet Karataş, Zafer Sola, eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sıralı, Halil Yanmaz, eski Satın Alma Daire Başkanı Taşkın Ilıca, Kağıthane Garaj Şube Müdürü Samet Alptuğ Arıkan, Yunus Garajı Şube Müdürü Şevket Eygi, eski Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı Vahdet Melikoğlu, eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, Veli Rıdvanoğlu"

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI DA TEK SIRA DİZİLMİŞTİ

İBB yönelik soruşturma kapsamında daha önce de aralarında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bulunduğu isimler tek sıra dizilerek görüntüleri servis edilmişti.

16 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen operasyonun yeni dalgasında İSFALT ve İETT’den 'alınan ihalelere fesat karıştırıldığı' iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 25 kişiden 9’u tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Gözaltına alınan16 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.