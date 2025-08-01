Son Dakika... İBB'ye yönelik yeni operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 16'sı serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen operasyonun yeni dalgasında İSFALT ve İETT’den 'alınan ihalelere fesat karıştırıldığı' iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 25 kişiden 9’u tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Gözaltına alınan16 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Serbest bırakılan isimler arasında İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral bulunuyor.
İSFALT Eski Genel Müdürü Burak Sırali, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürü Sencer Hacıoğlu ise tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edilen isimler arasında yer alıyor.