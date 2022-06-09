İBB raporunda ortaya çıktı: İşte İstanbul halkının en önemli 3 sorunu

09 Haziran 2022 Perşembe, 13:19

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı, 'İstanbul Barometresi'nin mayıs ayı raporu yayımlandı.

Rapora göre, ocak ayından beri İstanbullu'nun gündemi ekonomik sorunlar oldu.

Katılımcıların yüzde 46.9'u İstanbul'un gündeminin ekonomik sorunlar, yüzde 33'ü konut satış ve kiralama fiyatlarındaki artış olduğunu belirtti. Bu konuları Atatürk Havalimanı'nın yıkımına başlanması takip etti.

İLK ÜÇ SORUN

İstanbul'un ilk üç sorunu yüzde 67.7 ile sığınmacı ve mülteciler, yüzde 55.6 ile ekonomik sorunlar ve yüzde 40.3 ile konut satışı ve kiralama olarak belirlendi.

İstanbulluların yüzde 83.7'si sığınmacı ve mültecilerle gündelik hayat içerisinde karşılaştıklarını belirtti.

PORSİYONLAR KÜÇÜLDÜ

Katılımcıların yüzde 62.2'si Mayıs ayında yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe yaşadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 69.5'i bu ay içerisinde maddi yetersizlikten ötürü tercih ettiği gıdalardan mahrum kaldı.

Katılımcıların yüzde 54.5'i yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü ifade etti.

İSTANBUL HALKI GEÇİNEMİYOR

Mayıs ayında katılımcıların yüzde 49.9'u geçinemediğini açıkladı. Yüzde 23.9'u bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 26'sı kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 13.7'si ise geçinebildiğini ve kenara para da koyabildiğini kaydetti.

Mayıs ayında katılımcıların yüzde 41.5'i borç aldığını, yüzde 36.6'sı kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini söyledi.

Sonuçlar her 10 İstanbulludan birinin kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini gösterdi.

ATATÜRK HAVALİMANIN YIKIMINA ÇOĞUNLUK KARŞI ÇIKTI

İstanbulluların yüzde 61.4'ü Atatürk Havalimanı ve pistlerinin yıkım kararını doğru bulmadığını belirtti. Yıkım kararını doğru bulan İstanbulluların oranı yüzde 18 oldu. Yüzde 20.6'sı ise fikrinin olmadığını veya kararsız olduğunu belirtti.

İstanbulluların yüzde 45.8'i Atatürk Havalimanı'nın havalimanı faaliyetleri için kullanılması gerektiğini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 69'u Atatürk Havalimanı ile ilgili kararlar alınırken tüm İstanbulluların, yüzde 40.8'i İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, yüzde 13'ü üniversitelerin, yüzde 12.7'si ise ilgili vakıf ve STK'ların fikrinin alınması gerektiğini savundu.

STRESS SEVİYESİ:7.5

Katılımcılara Mayıs ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres ve kaygı seviyesi 7,5 olarak ölçüldü.

Katılımcıların 10 üzerinden değerlendirmeleri istenen Mayıs ayındaki yaşam memnuniyeti seviyesi 4,3 olarak belirlenirken mutluluk seviyesi 4,5 oldu.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ

Katılımcıların yüzde 66.8'i Türkiye genelinde yaşanan yüksek enflasyonun, yüzde 10.1'i Türkiye'de bulunan mülteci ve sığınmacılara yönelik tartışmaların Mayıs ayında Türkiye'nin gündemi olduğunu aktardı.

Katılımcılara göre Türkiye gündeminde üçüncü sırada Canan Kaftancıoğlu'na “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından 4 yıl 11 ay hapis cezası verilmesi yer aldı.