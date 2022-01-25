Kar yağışı İstanbul'u ne zaman terk edecek? Meteoroloji açıkladı
İstanbul'da geçtiğimiz cuma günü başlayan ve dün öğleden sonra kuvvetlenen kar yağışının kenti olumsuz etkilemesinin ardında yurttaşlar yağışın ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da hafta sonundan itibaren kar yağışı yerini yağmura bırakacak.
İstanbul'da geçtiğimiz hafta başlayan ve dün etkisini artıran kar yağışının perşembe gününden itibaren kenti terk etmesi bekleniyor. İstanbul'da yarın ve perşembe günü kar yağışı devam edecek.
Meteoroloji yarın için kuvvetli kar yağışı nedeniyle turuncu kod uyarısı yapmıştı.
KAR GİDİYOR
Kent genelinde cuma günü herhangi bir yağış beklenmezken hafta sonundan itibaren kar yağışı yerini yağmura bırakacak.
7 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
Bu arada Meteoroloji, iç ve batı kesimlerde 6 ila 14 derece olmak üzere ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren batı kesimlerde artacağını açıkladı.
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