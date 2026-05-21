İBB soruşturmasında 25 kişi daha tutuklandı

21.05.2026 22:59:00
Haber Merkezi
CHP, bir yandan kurultaya ilişkin verilen “mutlak butlan” kararıyla siyasi kriz yaşarken diğer yandan İBB’ye yönelik operasyonlarla yeni bir yargı baskısıyla karşı karşıya kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 kişiden 25’i tutuklanırken 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheli hakkında karar çıktı. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 33 kişiden 25’i tutuklanırken 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

8 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Hakimlik, Hilal Koçan, Selim Çolak, Nurullah Yetiştiren, Mustafa Özay, Sema Akça Oflaz, Erhan Çamkıranoğlu, Aydın Soydaş ve Merve Öztopaloğlu Küçükel hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen 27 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

OPERASYON 6 İLDE DÜZENLENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İBB iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi’ne yönelik “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla operasyon düzenlenmişti.

İstanbul merkezli Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 57 kişi gözaltına alınmıştı.

