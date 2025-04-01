İBB soruşturmasında 8 kişiyi serbest bırakan hâkimin görev yeri değiştirildi: ‘Yargı araçsallaştırıldı’

Yayınlanma: 01.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.04.2025 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sekiz kişi, somut delil bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, aralarında İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın da bulunduğu kişilerin serbest bırakılmasına karar veren hâkimin “sürüldüğünü” açıkladı. Başlangıçta serbest bırakılan sekiz kişiden dördü ise daha sonra tutuklandı. Günaydın, kararı veren İstanbul 4. sulh ceza hâkiminin, genel yetkili hâkim yapıldığını belirtti.

“Türkiye’de yargı uzunca bir süreden bu yana araçsallaştırıldı” diyen Günaydın, “2010 ve 2017 referandumları buna hizmet etti. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yapısı geçmişten bu yana sorunluydu ancak tek parti döneminde bu artık ağır vesayet ilişkisine dönüştü. Adeta bakan ve bakan yardımcısının icazeti olmadan kararlar üretilemez hale geldi. Diğer taraftan da aslında bakanlar değişiyor ama AKP’nin uyguladığı politikada bakanlar da birer aparatı durumundalar. AKP hiçbir muhalif sesin canlı kalmasına izin vermek istemiyor, yargı eliyle de bunu cezalandırıyor, ıslah etmeye gayret ediyor” diye konuştu.

‘YAPISI DEĞİŞMELİ’

HSK’nin yapısının değişmesi gerektiğine vurgu yapan Günaydın, “Sulh ceza hâkimliği yapısı da adeta en kolay tutuklama kanıt ve tanık olmadan tutuklama mekanizmasının taşıyıcısı haline getirildi. sulh ceza hâkimlikleri bu işin hâkiminin de dikkatle seçildiği ve rıza ve zor mekanizmalarından ikincisini adeta en iyi uygulayan mekanizmalar şeklinde dizayn edildi. Bu da temel bir sorun. Üçüncüsü de altını çizdiğimiz örnek şunu gösteriyor: Siz dilediğiniz kadar anayasada yazın ‘Hâkimlere genelge gönderilemez, talimat verilemez’. İstenilen doğrultuda karar vermeyen hâkimlerin başına neler geldiğini gördük” ifadelerini kullandı.

Günaydın sözlerini şu şekilde noktaladı: “Geçmişte bu tip karar veren hâkimlerin kendilerinin yargılandığını ve hapse atıldığını gördük. Bu dönemde de bir sulh ceza hâkimi hızla görevden alınabiliyor, genel yetkili hâkim yapılabiliyor. Teolog Augustinus’un şu sözüne yürekten inanıyorum: ‘İçinden adaleti çıkarırsan devlet bir çeteden başka nedir ki”