İBB soruşturmasında yeni aşama: Gülibrahimoğlu’nun mal varlıklarına el kondu

İBB’ye yönelik mali suçlar soruşturmasında Gülibrahimoğlu’nun mal varlığına el kondu. El koyma kararı, mal kaçırma gerekçesi ve tanık ifadeleri doğrultusunda alındı.

İBB soruşturmasında yeni aşama: Gülibrahimoğlu’nun mal varlıklarına el kondu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.05.2025 - 12:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) hedef alan mali suçlar soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Murat Gülibrahimoğlu’nun mal varlıklarına el kondu.

Edinilen bilgilere göre, Gülibrahimoğlu’nun sahibi olduğu Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ ile birlikte şahsi banka hesapları, kripto varlıkları ve kişisel kasalarında bulunan para ve altın gibi değerli eşyalara da el koyma kararı alındı.

Savcılık, söz konusu kararın, şüphelinin malvarlığını devretme ya da kaçırma girişimlerinin önüne geçilmesi amacıyla alındığını duyurdu. El koyma kararının dayanağını ise soruşturma kapsamında dinlenen tanıkların ifadeleri oluşturdu.

Ajanslara yansıyan bilgilerde, adı tanık beyanlarında geçen Gülibrahimoğlu hakkında el koyma kararının hemen ardından verilmesi dikkat çekti.


Etiketler: #ibb

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