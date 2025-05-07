İBB soruşturmasında yeni aşama: Gülibrahimoğlu’nun mal varlıklarına el kondu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) hedef alan mali suçlar soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Murat Gülibrahimoğlu’nun mal varlıklarına el kondu.

Edinilen bilgilere göre, Gülibrahimoğlu’nun sahibi olduğu Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ ile birlikte şahsi banka hesapları, kripto varlıkları ve kişisel kasalarında bulunan para ve altın gibi değerli eşyalara da el koyma kararı alındı.