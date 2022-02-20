İBB Sözcüsü Murat Ongun CNNTürk'ü CNN'e şikayet etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk'ün taraflı yayın yaptığını belirterek, konuya ilişkin eleştirilerini dile getirdiği paylaşımına ABD merkezli televizyonun İngilizce hesabını etiketledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk'teki bir yayını eleştirerek taraflı yayın yapıldığını söyledi.
"Soruyoruz: Neden daima aynı kişiyi davet ediyorsunuz da @DoanSubasi ve @ibrahim_ozkan61’ı davet etmiyorsunuz?" diyerek, "Bu taraflı ve adaletsiz yayıncılığı ilginize sunarız You should beware of the damage being done to the global @CNN brand @ranirraad" ifadeleriyle CNN kanalına "markaya yapılan hasara" vurgu yaptı.
CNN Türk taraflı yayına devam ediyor. Soruyoruz: Neden daima aynı kişiyi davet ediyorsunuz da @DoanSubasi ve @ibrahim_ozkan61’ı davet etmiyorsunuz? Bu taraflı ve adaletsiz yayıncılığı ilginize sunarız— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) February 19, 2022
You should beware of the damage being done to the global @CNN brand @ranirraad
İlgili Haberler
- İBB Sözcüsü Murat Ongun: THY ile uçmam hata oldu
- İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Yahya Üstün'e suç duyurusu
- Murat Ongun: Bu bilgi özel hayatın ihlalidir, ayrıca yurt dışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Amaç ortaklığı tabana yaymak
- Akademisyenler bilim üretemiyor
- Almanya bizi kıskanmıyor!
- Elektrikte vatandaşın tazminat hakkı
- İstanbul Havalimanı’nda Bitmeyen Sorunlar
- 'Gerçekleri gizlemeye çalışıyorlar'
- 'Kronik ağrı sendromu psikolojiyi de etkileyebilir'
- Yarın günlerden Cumhuriyet Pazar!
- ‘Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar’
- Seray Şahiner’in anlatı aynasına yansıyan...