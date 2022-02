İBB Sözcüsü Murat Ongun CNNTürk'ü CNN'e şikayet etti

20 Şubat 2022 Pazar, 00:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk'teki bir yayını eleştirerek taraflı yayın yapıldığını söyledi.

"Soruyoruz: Neden daima aynı kişiyi davet ediyorsunuz da @DoanSubasi ve @ibrahim_ozkan61’ı davet etmiyorsunuz?" diyerek, "Bu taraflı ve adaletsiz yayıncılığı ilginize sunarız You should beware of the damage being done to the global @CNN brand @ranirraad" ifadeleriyle CNN kanalına "markaya yapılan hasara" vurgu yaptı.