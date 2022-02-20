İBB Sözcüsü Murat Ongun CNNTürk'ü CNN'e şikayet etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk'ün taraflı yayın yaptığını belirterek, konuya ilişkin eleştirilerini dile getirdiği paylaşımına ABD merkezli televizyonun İngilizce hesabını etiketledi.

cumhuriyet.com.tr
20 Şubat 2022 Pazar, 00:01
İBB Sözcüsü Murat Ongun CNNTürk'ü CNN'e şikayet etti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk'teki bir yayını eleştirerek taraflı yayın yapıldığını söyledi.

"Soruyoruz: Neden daima aynı kişiyi davet ediyorsunuz da @DoanSubasi ve @ibrahim_ozkan61’ı davet etmiyorsunuz?" diyerek, "Bu taraflı ve adaletsiz yayıncılığı ilginize sunarız You should beware of the damage being done to the global @CNN brand @ranirraad" ifadeleriyle CNN kanalına "markaya yapılan hasara" vurgu yaptı.


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