İBB taksilere ceza yağdırdı! 2022'de toplam 42 bin 560 yaptırım
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, gelen şikayetler ve yapılan tespitler sonucu 11 bin 757 taksiye toplamda 42 bin 560 yaptırım uygulandığını açıkladı.
İstanbul’da yıllardır süren ‘taksi’ sorunu bu yıl da devam etti. Taksi ve taksicilerle ilgili yaşanan sorunlar şikayet taleplerine yansıdı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yurttaşlardan gelen bildirim ve şikayetler doğrultusunda yapılan tespitlerle, taksilere uygulanan yaptırımları paylaştı. Gökçe'nin paylaştığı verilere göre bu yıl 11 bin 757 farklı araca 42 bin 560 yaptırım uygulandı.
5 GÜNDE 312 TAKSİ BAĞLANDI
Öte yandan polis ekiplerince 5-10 Aralık arası yapılan denetimler sonucunda, usulsüzlük tespit edilen 312 taksi bağlanarak taksi hizmetinden süreli olarak men edildi.
Gökçe paylaşımına "İstanbul hak ettiği güvenli, nitelikli, konforlu taksi hizmetine ulaşana kadar çalışmalarımız devam edecek" notunu düştü.
Bu yıl Taksi hizmetiyle ilgili çözüm merkezimize gelen bildirimler ve yapılan tespitler sonucunda:— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) December 10, 2022
?? 11 bin 757 farklı araca
?? 42 bin 560 yaptırım uygulandı
İstanbul hak ettiği güvenli, nitelikli, konforlu taksi hizmetine ulaşana kadar çalışmalarımız devam edecek pic.twitter.com/4gTm83Kh2A
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