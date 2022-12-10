İBB taksilere ceza yağdırdı! 2022'de toplam 42 bin 560 yaptırım

10 Aralık 2022 Cumartesi, 20:05

İstanbul’da yıllardır süren ‘taksi’ sorunu bu yıl da devam etti. Taksi ve taksicilerle ilgili yaşanan sorunlar şikayet taleplerine yansıdı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yurttaşlardan gelen bildirim ve şikayetler doğrultusunda yapılan tespitlerle, taksilere uygulanan yaptırımları paylaştı. Gökçe'nin paylaştığı verilere göre bu yıl 11 bin 757 farklı araca 42 bin 560 yaptırım uygulandı.

5 GÜNDE 312 TAKSİ BAĞLANDI

Öte yandan polis ekiplerince 5-10 Aralık arası yapılan denetimler sonucunda, usulsüzlük tespit edilen 312 taksi bağlanarak taksi hizmetinden süreli olarak men edildi.

Gökçe paylaşımına "İstanbul hak ettiği güvenli, nitelikli, konforlu taksi hizmetine ulaşana kadar çalışmalarımız devam edecek" notunu düştü.