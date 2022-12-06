Soylu: Taksim'de patlayan bomba sosyal medya üzerinden yaptırıldı
İstanbul Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırısına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni bir açıklama geldi. Soylu, saldırıda kullanılan bomba hakkında "Sosyal medya üzerinden yaptırıldığını yani bir görüşme kanalı üzerinden canlı bir şekilde imal edildiğini burada size söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 vatandaşın ise yaralandığı terör saldırısı ile ilgili yeni bilgiler paylaştı.
Saldırıda kullanılan bombanın nasıl yapıldığını açıklayan Bakan Soylu şunları söyledi:
"İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ndeki patlamadaki bomba yapımının sosyal medya üzerinden yaptırıldığını, yani bir görüşme kanalı üzerinden canlı şekilde imal edildiğini söyleyebilirim. Teker teker tarif edildiğini, 'Hacı' kod adlı Amerika'ya bağlı PYD/PKK terör örgütü mensubunun cep telefonu üzerinden hem bombayı yerleştiren, koyan, hem bombayı imal eden, cep telefonu üzerinden yaptırıldığı bilgileri elimizde açıkça mevcut.
Devlet dedikodu yapmaz, devlet bilgiyle çalışır ve kendi tecrübesine, ciddiyetine uygun şekilde çalışır. İlk verilen ifadelerde 'ben bilmiyordum bunu çikolata paketi sanıyordum' sözleri gerçeği yansıtmıyor. O ifadeleri verenin ağzından olayın bütün ayrıntıları işini iyi bilen Türk polis teşkilatı ve savcıları tarafından devlet kayıtlarına geçmiştir."
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