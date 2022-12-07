Taksim'de 'çeyrek final' sevincini yaşayan Faslılara polis engeli
Taksim’de Fas vatandaşları, takımlarının Dünya Kupası’nda çeyrek finale çıkmasını coşkuyla kutladı. Galibiyetin ardından küçük gruplar halinde ellerinde Fas bayraklarıyla eğlenen taraftarlar, çevik kuvvet ekiplerinin uyarısı üzerine olaysız bir şekilde dağıldı.
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ın çeyrek finale yükselmesi, İstanbul'daki Faslı turistlerce coşkuyla kutlandı.
Fas'ın 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla eleyerek tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdırmasının ardından İstanbul'daki bazı Faslı turistler, tarihi başarıyı İstiklal Caddesi'nde coşkuyla kutladı.
Milli takım formaları ve ellerindeki Fas bayraklarıyla tezahüratlar yapan taraftarlar, sevinç gösterilerinde bulundu.
ÇEVİK KUVVET UYARDI
Ellerine bayraklarını alan Faslı taraftarlar coşku içinde şarkı söyledi. Küçük gruplar halinde yapılan kutlamalara çevik kuvvet ekipleri güvenlik gerekçesiyle izin vermeyince, Fas taraftarları olaysız bir şekilde dağıldı.
"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"
Galibiyeti İstiklal Caddesi’nde coşku içinde kutlayan Fas taraftarı Ülya, “Ben çok mutluyum. Fas’taki herkes çok mutlu çünkü İspanya çok büyük bir takım. Hedefimiz şampiyonluk inşallah” dedi.
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