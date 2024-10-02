İBB 'Temiz Okul' projesini başlattı

Yayınlanma: 02.10.2024 - 11:22

Güncelleme: 02.10.2024 - 11:23

Yeni eğitim öğretim dönemi on binlerce devlet okulunda temizlik ve hijyen sorunlarıyla başladı. Personel ve malzeme ihtiyacı karşılanmayınca birçok okul veliler ve öğretmenlerce temizlenmek zorunda kaldı.

Devlet okullarında çalıştırılan kadrolu temizlik personeli sayısı yıllar içinde azalırken Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli ihtiyacını bu yıl İş-Kur’un işsizler için uygulamaya koyduğu İşgücü Uyum Programı’ndan (İUP) karşılamaya karar verdi.

Ancak günlük 560 TL’ye, aylık 7 bin TL’ye çalışacak kimse bulunamadı, milyonlarca öğrenci temizlenmeyen okullarda yeni döneme başladı.

Okullardan gelen görüntüler temizlik sorununun boyutunu gösterirken, bazı CHP’li belediyeler okullara temizlik personeli ve temizlik malzemesi gönderdikleri projeler başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hayata geçirdiği ‘Temiz Okul Ekibi’ ile talep eden okullara, profesyonel temizlik desteği sunuyor. Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda öğrenim görmelerini teşvik etmeyi ve okul hijyenini artırmayı hedefleyen proje kapsamında görevlendirilen ekip, sınıflardan, ortak alanlara kadar okul binaların temizlik hizmeti sağlıyor.

İLK ETAPTA 80 TEMİZLİK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLDİ

Okullara sağlanacak temizlik hizmetinin yerine getirilebilmesi için ilk etapta 80 temizlik personeli görevlendirildi. Hafta içi 4 mobil ekip ile öğrencilerin derste oldukları saatlerde ıslak zeminlerin (WC) temizliği yapılıyor.

Bu çalışmayla günde 16, haftada 80 okulun ıslak zemin temizliği gerçekleştirilecek. Geriye kalan 6 mobil ekip ile hafta içi ders saatleri dışındaki akşam vakitlerinde haftada 60 okula genel temizlik yapılacak.

HAFTADA 180 OKULA TEMİZLİK HİZMETİ VERİLECEK

Hafta sonu 10 mobil ekibin tamamı okullarda genel temizlik yapmak için çalışmalarını yürütecek, her bir mobil ekip günde 2 okulun temizliğini yapacak. Bu planlama ile haftada toplam 180 okula temizlik hizmeti verilecek.

Eğitim öğretim yılı boyunca okullarda toplam 39 haftada (ara tatiller dâhil) 7.020 seans temizlik hizmeti gerçekleştirilecek.

TÜM ALANLAR BAŞTAN SONA TEMİZLENECEK

İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şefi Can Ak, konuya ilişkin “Her kademeden devlet okulunda, temiz okul projesi kapsamında, haftanın 7 günü, ders saatleri içinde ve dışında temizlik işlemlerini başlattık. Haftada 180 okulun tuvaletleri, koridorları, sıraları, sınıfları, varsa spor salonu ve bahçe gibi alanlar baştan sona temizleniyor” açıklamasında bulundu.

İBB Boğaziçi Yönetim Operasyon Müdürü Gökhan Parlak ise, İBB olarak temizlik ve hijyen hareketine geçildiğini ve tüm planlamaların yapıldığını belirterek, “Okullarda en önemli şey çapraz bulaşma, yani tuvaletlerden çıkan kişilerin farklı yerlere mikrop bulaştırması. Bunun önüne geçmek için çeşitli renk kodlarıyla, temizlik bezleriyle ve moplarıyla, temizlik malzemeleriyle temizliğimizi gerçekleştiriyoruz. Okullarda profesyonel bir temizlik hizmeti veriliyor ki onların gelecekleri de bu sınıflar gibi parlak ve temiz olsun” diye konuştu.

Talepler, İBB Temiz Okul hattı üzerinden (0212) 455 33 33 numaralı telefondan ve yazılı olarak da okullardan alınacak. Temizlik personelinin yetersiz olduğu belirlenen okullardan başlayarak; öncelikli olarak devlet okullarının talepleri işleme alınacak.