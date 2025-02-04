Yayınlanma: 04.02.2025 - 12:39

Güncelleme: 04.02.2025 - 12:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da trafiğe çıkmaya hazırlanan 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin 150 tanesi için yapılacak ihale tarihini duyurdu. Peki, İBB uygulama tabanlı taksi plakası ihalesi ne zaman yapılacak? Taksi plaka bedeli ne kadar?

UYGULAMA TABANLI 150 TAKSİ PLAKASI İHALESİ NEREDE VE NE ZAMAN?

İhale, 18 Şubat 2025 tarihinde saat 10.00’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Son teklif verme süresi ise 17 Şubat 2025 saat 12.00 olarak belirlendi. İhaleye kapalı teklif usulüyle katılım sağlanacak.

TAKSİ İHALE BEDELİ NE KADAR?

İBB, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirledi. Geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olacak.