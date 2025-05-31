İBB'ye 5. dalga operasyon: CHP'li isimlerden peş peşe tepki açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li belediyelere yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında başlattığı yeni operasyona tepkiler sürüyor. CHP'li isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, operasyona tepki gösterdi.

"BU OPERASYON DA MİLLETİMİZİN VİCDANINDAN DÖNECEKTİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

''19 Mart'tan bu yana belediyelerimizde kamuoyunu tatmin edecek bir suç unsuru bulamayanlar, yeni suçlar icat etmek, yeni iftiralar atmak için yeni bir operasyona yelteniyor. inanıyoruz ki halkımızın teveccühünü kazanmış belediye başkanlarımız hakkında 'çamur at izi kalsın' kabilinden yapılan bu operasyon da milletimizin vicdanından dönecektir.''

"HALKIN İRADESİNE KURULAN BU KUMPAS DUVARI YIKILACAK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"İktidarın, partimize yönelik sürdürdüğü siyasi saldırıların son halkasında; ilçe belediye başkanlarımız da dahil olmak üzere, çok sayıda yerel yöneticimiz şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Saray rejimi, sandıkta yenemediğini; iftiralar, gizli tanıklar ve uydurma dosyalarla yargıyı kullanarak tasfiye etmeye, belediyelere çökmeye ve seçilmiş kadroları kriminalize ederek seçimle geleni zorbalıkla götürmeye çalışıyor. Tüm belediye başkanlarımızın ve yöneticilerimizin yanındayız. Halkın iradesine kurulan bu kumpas duvarı yıkılacak. Bu ülkenin onurlu yurttaşları bu kirli düzene boyun eğmeyecek!"

"SİZE BOYUN EĞMEYECEKLER"

CHP Genel Başkan yardımcısı Ensar Aytekin, yaptığı paylaşımda operasyona şu ifadelerle tepki gösterdi:

"'Beşinci dalga' adıyla, birden çok ilde yine bir sabah operasyonu ile aralarında belediye başkanlarımızın da olduğu çok sayıda isim gözaltına alınıyor. İstanbul halkına deniliyor ki 'Siz bizi seçmezseniz seçtiğiniz her ismin başına bela oluruz.' Ne bu millet ne de bu milletin seçtikleri size boyun eğmeyecek!"

"SUSACAK MIYIZ? HAYIR SUSMUYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yine siyasi bir operasyon, yine Parti Meclisi üyemiz, İstanbul ve Adana’da Belediye Başkanlarımız, belediye yöneticileri ve çalışanları gözaltında. İstanbul Cumhuriyet Savcısı ülkenin her yerinde operasyon yapıyor. Sandıkta kaybettiklerini, hukuksuzca teslim almak için siyasi operasyonlar devam ediyor. Anayasa tanımaz, hukuk dışı, meşruluğunu kaybeden iktidar halkın siyasetçilerine, belediye başkanlarına saldırıyor. İnsanlara zulmediliyor. Susacak mıyız? Hayır susmuyoruz. Haksızlığı, hukuksuzluğu haykırmaya, halkımızın hakkını savunmaya, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz."

"YA BURADA ÇÜRÜRSÜN YA DA İFTİRA UYDURURSUN"

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi İsmail Emre Telci, yeni operasyon üzerine şu ifadeleri kullandı:

Gözaltına alınan ve tutuklananlara “ya burada çürürsün; ya da bir yerinden iftira uydurursun” şeklinde uydurtulan “itiraf”ların hiçbir kıymeti yoktur.

CHP’ye ve CHP’li belediyelere yapılan operasyonlarda hukukun emrettiği şekilde delilden şüpheliye ulaşılmamakta; tam aksine şüpheliler yaratılarak deliller uydurulmaya çalışılmaktadır!

Bu yapılanların ceza ve ceza muhakemesi hukukunda hiçbir yeri yoktur! Siyasette hiçbir yeri yoktur! Siyaset yargı koridorlarında değil, milletin huzurunda şekillenir!

Er meydanına çıkmaktan korkan namertler, eninde sonunda o meydanlarda boylarının ölçüsünü alacaklar!



