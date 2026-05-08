İBB'ye yeni operasyonda bugün hakkında gözaltı kararı çıkmıştı: Yasin Çağatay Seçkin babasını son yolculuğuna uğurladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaş A.Ş'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı ile 3 Nisan'da Silivri'deki ana davada tahliye edilen 18 kişi arasında yer alan Fatih Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

PAZARTESİ GÜNÜ SAVCILIĞA GİDECEK

Operasyon kapsamında eski Park ve Bahçeler Daire Başkanı, İTÜ öğretim üyesi Yasin Çağtay Seçkin de gözaltına alınmak istendi. Seçkin'in, babası Prof. Dr. Öznur Bülent Seçkin'in dün vefat ettiğini söylemesi üzerine polisler ilgililerle bağlantı kurdu ve pazartesi günü savcılığa gelmesi istendi.

Prof. Dr. Öznur Bülent Seçkin için de bugün İTÜ Maslak Kampüsü içinde bulunan Abdülhakim Sancak Camisi’nde öğle saatlerinde cenaze kılındı. Prof. Dr. Seçkin, cenaze törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye İBB Başkanvekili Nuri Aslan, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

MURAT EMİR: ÇOK NET BİR GERÇEĞİ GÖSTERDİ

Gelişmeye ilişkin bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yasin Çağatay Seçkin’e başsağlığı ve sabır diledi.

Emir sosyal medya paylaşımında, "Bu üzücü durum aslında hepimize çok net bir gerçeği gösterdi. Demek ki insanlar davet edildiklerinde kendi hür iradeleriyle adliyeye ifade vermeye gidebiliyorlarmış! Madem bu mümkün; algı uğruna sabah şafak baskınlarıyla belediye başkanlarımızın, bürokratların kapılarına dayanmaya, onları kelepçeleyip günlerce gözaltında tutmaya ne gerek var? Yargıyı insanları peşinen cezalandırmak ve algı için kullanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

NURİ ASLAN: SAYGINLIK LEKELENİYOR

Cenazeye katılan İBB Başkanvekili Nuri Aslan da sosyal medya paylaşımında, "Bugün İBB bürokratlarımızın da içinde olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve bürokratlarına yönelik operasyonların artık neredeyse olağanlaşmış olması devletimizin saygınlığını lekeliyor, vatandaşımızı umutsuzluğa sürüklüyor ve huzursuz ediyor" dedi.

Aslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Rahatlıkla soruşturma, ifadeye başvurma ve bilgi alma gibi yöntemlerle oluşturulabilecek süreç telafisi imkansız operasyonlara dönüşüyor. Önceki yıllarda yüzlerce hatta binlerce kez denetime tabi tutulmuş, devletin tüm ilgili makamları tarafından araştırılmış ve hiçbir bulguya rastlanmamış bürokratlarımız bugün böylesi ithamlara maruz kalıyor.

Bizim derdimiz vatandaşa hizmet etmek. 16 milyon kişiye hizmet eden İBB’nin bu şekilde sürekli yıpratılması hiçbirimizin işine yaramaz. Ülkemize, devletimize ve en çok da milletimize zarar verir. Bizler ülkemizin vicdanına güveniyoruz, hukukun ve adaletin er ya da geç galip geleceğini biliyoruz."