Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... İBB’ye yeni operasyon dalgası: 29 kişi gözaltına alındı

Son dakika... İBB’ye yeni operasyon dalgası: 29 kişi gözaltına alındı

8.05.2026 07:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... İBB’ye yeni operasyon dalgası: 29 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... İBB'ye yönelik sabah saatlerinde düzenlenen yeni operasyonda, aralarında Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Ağaç AŞ’de arama yapıldığı aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 29 kişinin arasında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da bulunuyor.

Öte yandan Ağaç A.Ş.’de Mali Şube ekiplerinin arama yaptığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında göz altı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 29 u Kolluk kuvvetlerince yakalanarak göz altına alınmış, 1 şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup, kamuoyunun bilgisine sunulur."

AYRINTILAR GELİYOR...

İlgili Konular: #Operasyon #İBB soruşturma

İlgili Haberler

İBB davasında 34'üncü gün: Ekrem İmamoğlu dahil 414 kişi hakim karşısında
İBB davasında 34'üncü gün: Ekrem İmamoğlu dahil 414 kişi hakim karşısında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı davanın 34. günü başladı. Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu sanıklar salona getirildiği sırada izleyiciler alkışlarla karşıladı ve "Günaydın", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Hızır yoldaşın olsun İnan Başkan", "Çalık Başkanım günaydın" diye seslendi. Duruşmada savunmalar devam ediyor.
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 33. duruşma! İmamoğlu tek tek açıkladı: Gülibrahimoğlu, AKP'ye para yağdırmış
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 33. duruşma! İmamoğlu tek tek açıkladı: Gülibrahimoğlu, AKP'ye para yağdırmış İBB davasının 33. duruşmasını usta sanatçı Zülfü Livaneli de takip etti. Ekrem İmamoğlu salona girişinde Livaneli'ye "Sizi çok seviyorum Zülfü ağabey. Ey özgürlük diye bağırıyoruz" sözleriyle seslendi. İmamoğlu, Cebeci maden sahasına yönelik suçlamalara ilişkin mahkeme heyetine "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı acil dinlemek ve çağırmak zorundasınız" çağrısında bulundu.
Son Dakika... İBB davasında Ekrem İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika... İBB davasında Ekrem İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı İBB davasında Mustafa Keleş ve avukatı savunma yaptığı sırada salonda bulunanlar gözyaşlarını tutamadı. Söz alan tutuklu CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu da ağlamaktan konuşamadı.