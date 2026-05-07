İBB davasında 34'üncü gün: Ekrem İmamoğlu dahil 414 kişi hakim karşısında

7.05.2026 11:16:00
ANKA
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı davanın 34. günü başladı. Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu sanıklar salona getirildiği sırada izleyiciler alkışlarla karşıladı ve "Günaydın", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Hızır yoldaşın olsun İnan Başkan", "Çalık Başkanım günaydın" diye seslendi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması, 34. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

77'si tutuklu, toplam 414 sanığın yargılandığı duruşmaya, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve diğer tutuklu sanıklar katıldı.

'CEBECİ MADEN SAHASI' İDDİASI

Duruşmanın 32 ve 33. gününde, firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerinden, "Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye ait Cebeci Maden Sahası Bölgesi'ne İBB tarafından hafriyat dökümü nedeniyle kamu zararı oluştuğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Güldü, Hakan Karanis, Hasan Tahsin Sönmez, Turgay Tokdemir, Volkan Ateş ve Yağmur Cansu Yeşilyurt'un savunmalarıyla tamamlanan süreç, bugün Yeşilyurt'un avukatı Metin Çetinbaş'ın yarım kalan savunmasıyla devam edecek.

Ardından tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş'in savunmasına geçilecek.

Son Dakika... Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama: 'CHP'nin kurultayı lekelenebilecek bir kurultay değil' CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karşıyaka Mezarlığı'nda Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anma programına katıldı. Program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, CHP'nin kurultay davasına ilişkin, "En ufak bir şüphe kalmayana kadar bu işleri sorsunlar, soruştursunlar. Çünkü bu iş leke kaldırmaz bir iş ve CHP'nin kurultayı öyle lekelenebilecek bir kurultay değil" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... Aziz İhsan Aktaş davası savunmalarla devam etti: Oya Tekin'den 'Anneler Günü' sitemi Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası ikinci celsenin üçüncü haftasında devam etti. Bulunduğu tutuklu sanık alanından Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül’e seslenen tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, “Ben bir yıldır çocuklarımı göremiyorum. Neden burada tutukluyum? Birçok arkadaşımız olması gereken kararlarla tahliye edildi. Hafta sonu da Anneler Günü ve bu durum artık çekilmez hale geldi. Aziz ihsan Aktaş ailesiyle mutlu. Ben ise Anneler Günü’nü çocuklarımla birlikte geçiremiyorum” dedi.
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 33. duruşma! İmamoğlu tek tek açıkladı: Gülibrahimoğlu, AKP'ye para yağdırmış İBB davasının 33. duruşmasını usta sanatçı Zülfü Livaneli de takip etti. Ekrem İmamoğlu salona girişinde Livaneli'ye "Sizi çok seviyorum Zülfü ağabey. Ey özgürlük diye bağırıyoruz" sözleriyle seslendi. İmamoğlu, Cebeci maden sahasına yönelik suçlamalara ilişkin mahkeme heyetine "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı acil dinlemek ve çağırmak zorundasınız" çağrısında bulundu.