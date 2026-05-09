İBB'ye yönelik son operasyon: Gözaltındaki 29 isimden 7'si hakkında karar

9.05.2026 22:21:00
İBB'ye yönelik dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 7'si bugün adliyeye sevk edildi. 7 kişiden 1'i doğrudan savcılıktan, 5'i ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. 1 kişiye ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 8 Mayıs tarihinde bir operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı. Operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan 29 kişiden 7'si bugün adliyeye sevk edildi. Kalan 22 kişinin Emniyet’teki ifade işlemleri devam ediyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN İSİMLER

Operasyon kapsamında bugün adliyeye sevk edilen isimlerden Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy ve Hakan Cullanmak hakkında yurt dışı çıkış yasağı şartı, Murat Cırık hakkında ev hapsi kararı verildi. 

Adnan Cullanmak ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Savcılıkta işlemleri tamamlanan isimler:

1. Oktay Özel — İBB Genel Sekreter Yardımcısı

2. Murat Cırık — Ağaç AŞ Şef

3. Cezayir Aday — Vadi Peyzaj A.Ş. Ortağı

4. Ahmet Kocadağ — Tibetoğlu İnş. Ltd. Şti. Ortağı

5. Ünal Aksoy — Parametre Mühendislik Ltd. Şti. Ortağı

6. Hakan Cullanmak — Zirve Harita Ltd. Şti. Ortağı

7. Adnan Cullanmak — Zirve Harita Ltd. Şti. Ortağı

İBB'ye yeni operasyonda bugün hakkında gözaltı kararı çıkmıştı: Yasin Çağatay Seçkin babasını son yolculuğuna uğurladı İBB'ye yönelik bu sabah başlatılan yeni operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 30 isimden eski Park ve Bahçeler Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin dün kaybettiği babası Prof. Dr. Öznur Bülent Seçkin'in cenazesine katıldı. Seçkin'in pazartesi günü savcılığa giderek ifade vereceği belirtildi.
İBB davasında Gülibrahimoğlu'nun dilekçesi sahte çıktı! Avukattan "Korsan dilekçeyi dosyadan çıkarın" talebi İBB'ye yönelik davada yargılanan sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun "itirafçı olmak istediği" iddiası, avukatı Abdullah Kaya'nın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçeyle yalanlandı ve "korsan dilekçenin" dosyadan çıkarılması talep edildi.
Son dakika... İBB’ye yeni operasyon dalgası: 29 kişi gözaltına alındı Son dakika haberi... İBB'ye yönelik sabah saatlerinde düzenlenen yeni operasyonda, aralarında Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Ağaç AŞ’de arama yapıldığı aktarıldı.