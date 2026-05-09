İBB'ye yönelik son operasyon: Gözaltındaki 29 isimden 7'si hakkında karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 8 Mayıs tarihinde bir operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı. Operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 29 kişiden 7'si bugün adliyeye sevk edildi. Kalan 22 kişinin Emniyet’teki ifade işlemleri devam ediyor.
ADLİYEYE SEVK EDİLEN İSİMLER
Operasyon kapsamında bugün adliyeye sevk edilen isimlerden Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy ve Hakan Cullanmak hakkında yurt dışı çıkış yasağı şartı, Murat Cırık hakkında ev hapsi kararı verildi.
Adnan Cullanmak ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Savcılıkta işlemleri tamamlanan isimler:
1. Oktay Özel — İBB Genel Sekreter Yardımcısı
2. Murat Cırık — Ağaç AŞ Şef
3. Cezayir Aday — Vadi Peyzaj A.Ş. Ortağı
4. Ahmet Kocadağ — Tibetoğlu İnş. Ltd. Şti. Ortağı
5. Ünal Aksoy — Parametre Mühendislik Ltd. Şti. Ortağı
6. Hakan Cullanmak — Zirve Harita Ltd. Şti. Ortağı
7. Adnan Cullanmak — Zirve Harita Ltd. Şti. Ortağı