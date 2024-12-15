İBB’den 2 yeni öğrenci yurdu projesi: Kapasite 6 bin 500’e çıkacak

Yayınlanma: 15.12.2024 - 18:26

Güncelleme: 15.12.2024 - 18:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2021 yılında başlattığı yükseköğrenim öğrenci yurdu hizmeti kapsamında 8 kız, 6 erkek olmak üzere toplam 14 öğrenci yurduyla üniversitelilere barınma imkanı sağlıyor. İstanbul'un farklı noktalarında yer alan İBB yurtları, 41 engelli yatak kapasitesinin de bulunduğu 5 bin 819 yatak kapasitesi ile hizmet veriyor.

KADIKÖY VE ŞİŞLİ’DE 2 YENİ YURT

Son olarak Şişli’de bir kız öğrenci yurdu ve Kadıköy’de bir erkek öğrenci yurdunun yapımını sürdüren İBB, bu yurtların da açılmasıyla birlikte toplam kapasitesini artırmayı hedefliyor.

HEDEF 15 BİN ÖĞRENCİ

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, 2024-2029 yılları arasında ise 14 yeni öğrenci yurdunun daha açılması ve böylece yurt kapasitesinin üç katına çıkarılarak 15 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Çalışma ve yatak odalarının birbirinden ayrı bölümlerde yer aldığı yurtların odalarında, nevresim takımları ve battaniyeler, buzdolabı, elbise dolabı, komodin, ayakkabılık, çalışma masası, sandalye ve masa lambası gibi öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği ekipman ve eşyalar bulunuyor.

Yurt binalarında kütüphane, çalışma odaları, bilgisayar odaları, etüt odaları, çamaşır yıkama ve ütü odaları, yemekhane, hobi mutfakları, sohbet ve televizyon odaları, masa tenisi ve fitness bölümlerinin olduğu spor alanları, oyun alanları, dinlenme odaları ve mescit gibi ortak kullanım alanı da yer alıyor.

İKİ ÖĞÜN YEMEK

İBB yurtlarında kalan öğrencilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği servis ediliyor. Özellikle akşam yemeği menüsü öğrencilerin beklenti ve talepleri doğrultusunda oluşturuluyor. Yurtlar açıldıktan sonra öğrencilerin memnuniyetini ölçmek için çeşitli dönemlerde anketler düzenleniyor.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA VE STAJ İMKANI

İBB Yurtlarında barınma hizmeti alan gençler talep etmeleri durumunda yarı zamanlı çalışma imkanı elde edebiliyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığı ile yurt öğrencilerine İBB sosyal tesislerinde, BELTUR kafe ve restoranlarda ve özel sektörde yarı zamanlı olarak çalışma fırsatı sunuluyor. Ayrıca yurtlarda kalan öğrenciler talepte bulunmaları halinde eğitim aldıkları bölümlerle ilgili olarak İBB bünyesinde staj yapma imkanına sahip oluyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN SEMİNER VE EĞİTİM PROGRAMLARI

İBB tarafından yurt öğrencisi gençlerin gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler düzenleniyor. Kız yurtlarında öğrencilerin kadın haklarıyla ilgili bilgilendirilmelerini sağlayan seminer programları düzenleniyor. Yurt öğrencileri ayrıca İngilizce eğitimlerine, kişisel gelişimlerine katkı sağlayan Kariyer Eğitim Günlerine ve gençlik ofislerinde gerçekleştirilen diğer eğitimlere de katılabiliyor.

BURS DESTEĞİ

Yurt öğrencileri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan ‘Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’ne de başvurabiliyor. Destek için başvurular İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınıyor.

KÜLTÜR GEZİLERİ

İstanbul’a ilk kez üniversite eğitimi için gelen gençlerin şehri yakından tanımaları için tarih ve kültür gezileri düzenleniyor. İBB’nin ‘Gezi İstanbul’ projesine dahil edilen öğrenciler yıl içinde Galata, Sultanahmet ve Balat başta olmak üzere İstanbul’daki tarih ve kültür mirası onlarca yapıyı ve eseri yakından görme, tanıma fırsatı elde ediyor.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE ÜCRETSİZ KATILIM

İBB Yurtlarının öğrencileri sevilen sanatçı ve grupların konserlerine ücretsiz olarak katılabiliyor. Yurt yönetimleri tarafından etkinliklerle ilgili önceden bilgilendirilen öğrencilerin, İBB’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklere katılımı sağlanıyor.

Yıl içinde düzenlenen İBB Yurtları Spor Şöleni’nde öğrenciler yüzme, futbol, okçuluk ve voleybol gibi spor dallarında yarışma fırsatı elde ediyor. 2024 – 2025 akademik yılında spor etkinliklerinin artması ve tüm yurt öğrencilerinin katılımı ile yapılması hedefleniyor. Ayrıca, ilgi duyan öğrencilerin İstanbul takımlarının Süper Lig karşılaşmalarına ücretsiz katılmaları sağlanıyor.

SOSYAL ETKİNLİKLER

Sınav takvimleri ve ders yoğunlukları göz önünde bulundurularak dönem içinde öğrencilerin katılımına yönelik sosyal etkinlikler düzenleniyor. Tüm yurtlardan öğrencilerin katılımı ile düzenlenen etkinlikler farklı yurt öğrencilerinin birbirlerini tanımalarını, kaynaşmalarını ve sosyalleşmelerini sağlıyor.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİNE DESTEK

İBB Yurtlarında kalan gençler oluşturdukları öğrenci kulüpleri ile İBB Gençlik Ofislerinde toplantı, eğitim ve seminer programları düzenleyebiliyor. İBB Gençlik Ofisleri, önceden talep edilmesi durumunda öğrencilere tahsis ediliyor.

İBB YURTLARINDA ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Geçtiğimiz yıllarda İBB’nin ilgili birimleri vasıtasıyla sağlanan ve randevu alınarak verilen ücretsiz danışmanlık desteği 2024 – 2025 akademik yılıyla birlikte öğrencilerin kaldıkları yurtlarda verilmeye başladı. İBB’nin tüm yurtlarında üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, alanında uzman danışmanlar görev yapıyor. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti, öğrencilere kaldıkları yurtlarda, bu uzmanlar tarafından veriliyor.

İBB YURTLARININ AYLIK ÜCRETİ NE KADAR?

İBB yurtlarının aylık ücreti İBB’nin Meclis Kararı ile belirleniyor. Barınma ve iki öğün yemek hizmeti başta olmak üzere öğrenciler aldıkları tüm hizmetler için 2024 – 2025 akademik yılında aylık 1.950TL ödüyor. İBB tarafından yurtlarda verilen tüm hizmetler, öğrencilere sunulan fiziki ve sosyal tüm olanaklar için bu ücret dışında başka bir ücret talep edilmiyor.

Yurt başvuruları, YKS sonuçları açıklandıktan sonra İstanbul Senin mobil uygulaması ve yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden alınıyor. Başvuru sonuçları da aynı platform üzerinden açıklanıyor.

2024-2025 Akademik Yılında Hizmet Veren Öğrenci Yurtları ise şunlar:

Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Avcılar-2 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu , Maltepe Kız Öğrenci Yurdu, Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu, Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu, Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu, Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu, Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu, Şişli Erkek Öğrenci Yurdu, Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu, Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu.