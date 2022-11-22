İBB'den 24 Kasım'da öğretmenlere ücretsiz ulaşım
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde "İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kart" tanımlı olan öğretmenlerin tüm gün ücretsiz seyahat edebileceğini bildirdi.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da öğretmenler, Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatlarında QR kodla ödeme yaptıkları takdirde, geçiş ücretleri dijital öğretmen kartlarına iade edilecek. Ücretsiz geçişte herhangi bir limit de olmayacak.
Öte yandan öğretmenlere "İstanbul Kitapçısı" şubelerinde Öğretmenler Günü'ne özel 21-27 Kasım tarihleri arasında seçili kitaplarda yüzde 25 indirim uygulanacak.
İBB iştiraki Kültür A.Ş. bünyesindeki Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi müzelerde de 21-27 Kasım arasında öğretmen ve birinci derece yakınları için indirim uygulanacak.
Ayrıca İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı'nca önceden öğretmenlik yapmış Darülaceze sakinlerine ve Darülaceze'de öğretmenlik yapan çalışanlara canlı müzik eşliğinde özel bir kutlama yapılacak.
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