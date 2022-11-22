İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler etkili olan lodos nedeniyle yapılamıyor.
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler yapılamıyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin gerçekleştirilemediği belirtildi.
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