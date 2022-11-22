İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler etkili olan lodos nedeniyle yapılamıyor.

AA
22 Kasım 2022 Salı, 08:57
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
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İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler yapılamıyor.

Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin gerçekleştirilemediği belirtildi.


İstanbul deniz Lodos

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