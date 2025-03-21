İBB'den iddialara ilişkin yeni açıklama: 'Yalanlar ve gerçekler 4'

İBB Basın Danışmanlığı, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbulkart'ın kişiselleştirmesi ile verilerin üçüncü şahıslara paylaşıldığı iddiaları yalanlandı.

İBB'den iddialara ilişkin yeni açıklama: 'Yalanlar ve gerçekler 4'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 20:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması sürerken İBB Basın Danışmanlığı, soruşturmaya yönelik iddialara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"Yalanlar ve Gerçekler 4" başlığıyla yapılan açıklamada, "İstanbulkart’ın kişiselleştirilmesiyle birlikte kişisel veriler üçüncü şahıslarla paylaşıldığı" iddialarına yanıt verildi.

"HERHANGİ BİR HUKUKA AYKIRILIK TESPİT EDİLMEMİŞTİR"

Açıklama şu şekilde:

"YALAN: İstanbulkart’ın kişiselleştirilmesiyle birlikte kişisel veriler üçüncü şahıslarla paylaşıldığı yalanı.

GERÇEK: İstanbulkart’ın kişiselleştirme süreci, COVID-19 pandemisi döneminde Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararlar doğrultusunda zorunlu HES kodu entegrasyonu ile başlatılmıştır. 1 Ocak 2023 itibarıyla ise, İstanbulkart’ın sunduğu hizmetlerden daha etkin faydalanılması, kullanıcı haklarının korunması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla kişiselleştirme uygulaması yaygınlaştırılmıştır.

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları; Ulaşımda aktarma ve mesafe bazlı ücretlendirme avantajlarından, Resmi ve dini bayramlarda sunulan ücretsiz geçiş haklarından, BELBİM AŞ tarafından sunulan kampanya ve ayrıcalıklardan faydalanabilmektedir.

Ayrıca kayıp veya çalıntı durumlarında kart bakiyesinin korunabilmesi için kartın kişiye tanımlı olması gerekmektedir.

BELBİM AŞ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında idari ve teknik tüm güvenlik önlemlerini titizlikle almakta olup, kişisel veriler yüksek hassasiyetle korunmaktadır. Konu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na da intikal etmiş ve yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmemiştir."


Etiketler: #ibb #açıklama #İstanbulkart

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