Alex De Souza’nın en yakın arkadaşı İBB operasyonunda gözaltına alındı!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 09:55

Güncelleme: 20.03.2025 - 09:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri, Antalyaspor’un eski teknik direktörlüğünü yapan ve Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Alex De Souza’nın Türkiye’deki en yakın arkadaşlarından biri olan Murat Kapki oldu.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Murat Kapki, Fenerbahçe maçlarını Alex De Souza’nın locasından izleyen ve yıldız futbolcuyla ilgili kulis bilgilerini paylaşan bir isimdi. Alex’in Fenerbahçe ile sorun yaşadığı dönemde, Fenerbahçeliler’in sosyal medyada en çok takip ettiği kişilerden biri olarak dikkat çekiyordu.

MEDYA A.Ş. SORUŞTURMASINDA ADI GEÇTİ

Advertcity şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Kapki, aynı zamanda Radyo Gol’ün de sahibiydi. Medya A.Ş. ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kapki’nin şirketlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ihale aldığı tespit edildi. Bu ihalelerden elde edilen haksız kazancın yaklaşık 180 milyon TL olduğu öne sürülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında verilen gözaltı talimatında Murat Kapki’nin de ismi yer aldı.