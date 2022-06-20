İBB’den kuvvetli sağanak uyarısı

20 Haziran 2022 Pazartesi, 19:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal medya hesabından İstanbulluları sağanak yağış konusunda uyardı. İBB’nin "İstanbulluların dikkatine" notuyla yapılan paylaşımda yurttaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İBB’nin uyarısında “AKOM verilerine göre bu gece yarısı başlayıp yarın sabah saatlerine kadar devam edecek kuvvetli sağanak yağış beklenmekte. Ani ve yoğun yağışların oluşturabileceği olası olumsuz durumlar için ALO 153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir” denildi.