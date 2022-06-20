İBB’den kuvvetli sağanak uyarısı

İBB, kent için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, yağışın sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2022 Pazartesi, 19:34
İBB’den kuvvetli sağanak uyarısı
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal medya hesabından İstanbulluları sağanak yağış konusunda uyardı. İBB’nin "İstanbulluların dikkatine" notuyla yapılan paylaşımda yurttaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İBB’nin uyarısında “AKOM verilerine göre bu gece yarısı başlayıp yarın sabah saatlerine kadar devam edecek kuvvetli sağanak yağış beklenmekte. Ani ve yoğun yağışların oluşturabileceği olası olumsuz durumlar için ALO 153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir” denildi.


istanbul büyükşehir belediyesi ibb akom
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler