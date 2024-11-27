İBB'nin 2025 yılı bütçesi 564 milyar lira olarak kabul edildi

Yayınlanma: 27.11.2024 - 00:11

Güncelleme: 27.11.2024 - 00:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım ayı toplantısının altıncı oturumu, Meclis 1'inci başkanvekili Nuri Aslan Başkanlığı'nda Saraçhane'deki belediye binasından yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2025 mali yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun 2025 yılı için hedefledikleri projeler ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri konuşma yaptı.

Grup Başkanvekillerinin konuşmalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSKİ ve İETT dahil 564 milyar lira olarak belirlenen 2025 mali yılı bütçesi meclis üyelerinin oylamasına sunuldu.

2025 mali yılı bütçesi 206 kabul 47 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

"EN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ YATIRIMLARA AYIRDIK"

Bütçe görüşmelerinde meclis üyelerine sunum yaparak 2025 yılı için hedefledikleri proje ve yatırımlar hakkında bilgi veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "'Tam Yol İleri' şiarıyla oluşturduğumuz 2025-29 yılı Stratejik Planımız, afet ve acil durum yönetiminden ulaşım çözümlerine; sürdürülebilir çevre ve enerji yönetiminden kent ekonomisine yeni değerler eklemeye; sosyal yaşam olanaklarının geliştirilmesinden, sosyal ihtiyaçların eşit ve kapsayıcı bir şekilde karşılanmasına; İstanbul’u yaratıcı sınıflar için bir çekim merkezi yapmaktan olimpiyatları düzenleyen bir spor kenti olmaya; demokratik katılımdan kültürel ve doğal şehir mirasını korumaya kadar pek çok ihtiyaca cevap verebilecek adil, katılımcı ve yenilikçi yönetim anlayışı ile finansal sürdürülebilirliği temin eden bir bakış açısıyla hazırlandı. İSKİ ve İETT dahil, 2025 yılı konsolide bütçemiz, 564 milyar lira olacak. Konsolide bütçemizin 280 milyar liralık en büyük bölümünü yatırımlara ayırdık. Son 5 yılda olduğu gibi, 2025 yılında da bütçemizde ana kalemi yatırımlar oluşturuyor. Bizim asli önceliğimiz, bir yandan halkımızın acil beklentilerine cevap vermek, diğer yandan da on yıllarca ihmal edilmekten kangren olmuş alt yapı sorunlarına kalıcı çözümler sunmaktır. Bu anlayışla, 2025 yılı Yatırım ve Hizmet Programımızda 649 ayrı yatırım ve hizmet proje gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"YARGIÇLARIN ADALETİNE GÜVENİYORUZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkındaki sözlerine değinerek, kanunların açık olduğunu ve yargıya yönelik söylenen sözleri kabul etmediklerini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, "Biz yargıçların adaletine güveniyoruz. Bu devletin hukuk sistemine güveniyoruz. Bu noktada olayı politize ederek siyasi amaçlara kaydırmanın hiçbir karşılığı yok." ifadesini kullandı.