İBB’nin Taksim’deki 100. yıl takına şikayet

Yayınlanma: 15.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.10.2024 - 04:00

Türkçe ve İngilizce “Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun” mesajlarının bulunduğu takta Mustafa Kemal Atatürk portresi ve Türkiye bayrağı yer alıyor. İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel duruma tepki gösterirken suç duyurusunun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “tarihi yapıyı tahrip etme” iddiasıyla yapıldığı öğrenildi. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nın kesiştiği köşede bulunan Taksim Mahkemi, Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında İBB tarafından Cumhuriyet Müzesi’ne dönüştürülmüştü.

YIKIMA İZİN VERİLDI

Tak hakkında suç duyurusunda bulunan İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün kontrolündeki bölgede geçen ay, koruma altında olması gereken Haliç tersanelerinin ortasında yükselen Haliç Port projesi kapsamında Rixos Tersane İstanbul Oteli’nin açılışı yapılmıştı. Meslek odalarının ve çevreci gruplarının yoğun itirazlarına karşın devam eden proje kapsamında inşa edilen ve Rixos Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince ve eski AKP Milletvekili Abdulkadir Kart’a ait olan otelin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı. Kurul son olarak Kasımpaşa’da bulunan tarihi Divanhane Karakol binasının yıkımına yönelik kararıyla tepki çekmişti.

