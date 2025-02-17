İBB'nin yeni taksiler için düzenleyeceği ihale iptal edildi

Yayınlanma: 17.02.2025 - 17:55

Güncelleme: 17.02.2025 - 17:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kentte yakında hizmete girecek 2 bin 500 yeni taksiden 150'si için 18 Şubat Salı günü düzenlemeyi planladığı taksi ihalesi iptal edildi.

Başkanlığını Eyüp Aksu’nun yaptığı İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası, 29 Ağustos'ta onaylanan yeni taksi kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açarken İstanbul 14. İdare Mahkemesi, 27 Aralık'ta verdiği kararla bu talebi reddetti. Karara esnaf odası tarafından itiraz edilirken İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, esnaf odasının itirazını kabul ederek verilen ret kararını kaldırdı. Alınan kararda, ticari taksilere ait plakaların ilgili mevzuata göre en fazla 10 yıl kiralanmasının mümkün olduğu ancak yeni plakaların 29 yıl süreyle tahsis edileceği ve belediye meclisinin bu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı belirtildi. İBB karara itiraz ederken yeni taksiler konusundaki belirsizlik sürüyor. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 15 kez reddedilen yeni taksi önerisi için 29 Ağustos'ta bir kez daha toplanmış, toplantıda İstanbul'da 2 bin 500 yeni uygulama tabanlı taksinin hizmete girmesi oy çokluğuyla kabul edilmişti.