İBB’ye bağlı İPA’dan uyarı niteliğinde Validebağ Korusu politika belgesi

22 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

İPA’nın yayımladığı koruya ilişkin politika belgesinde, yaban hayatının devam ettiği, korunun kuş göçleri için önemli bir yeşil alan olduğu vurgulanarak korunun bu özelliğinin kaybedilmemesi için atılacak adımlar sıralandı. Korudaki ekosistem bütünlüğü göz önüne alınmadan peyzaj çalışması yapılmasının ekolojik yapı üzerinde tahribat yarattığının altı çizilen belgede “Korunun korunmasında öncelik habitatın bozulmaması olmalıdır” denildi.

ADIMLAR BELİRLENDİ

İPA, 5 Eylül’de “Validebağ’ın Geleceği Çalıştayı”nı düzenledi. Çalıştayda Validebağ Korusu’nun mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı ve korunun geleceğine ilişkin politika belgesi yayımlandı. Validebağ Korusu’nun sorunlarının çözümüne ilişkin önerilere yer verilen belgede, “yaban hayatın devam ettiği, biyolojik çeşitlilik açısından zengin ve kuş göçleri için önemli bir yeşil alan olan Validebağ Korusu’nun bu özelliğini kaybetmemesi için atılması gereken adımlar” belirlendi.

Belgede özetle “Flora bakım yönergesinin hazırlanması, ekosistem temelli amenajman planının yapılması, anıt ağaç özelliği taşıyan ağaçların tescillenmesi, kirlilik için yağmur suyu hattında periyodik kontrol, atıksu hatlarının bakımı, derenin korudan çıkış yapısının düzenlenmesi, sokak hayvanlarının bakımı, patika ve yolların azaltılması, koru aydınlatma master planının yapılması ve koruda sürdürülebilir malzemelerin kullanılması” gibi öneriler yer alıyor. Ayrıca belgede koruda bulunan 11 kültür varlığının korunmasına ilişkin öneriler de mevcut.

BAŞKA BİR SEÇENEK YOK

İPA Başkanı Emrah Şahan belgenin önemine değinerek “Bir şehir plancısı olarak ifade etmeliyim ki, bugün kentlerimizin ekosistemini korumak ve afetlere karşı dayanıklı hale getirmek dışında bir seçenek yok. Aksi takdirde İstanbul’u geleceğe hazırlamamız ve güçlendirmemiz mümkün değil. İlgili ve yetkili tüm kurumlar konuya bu hassasiyet ve bakış açısıyla yaklaşmalı” dedi.