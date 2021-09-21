Validebağ Korusu'nda yurttaşların direnişi sürüyor
Validebağ Korusu’na giren belediye ekipleri hafriyat araçları ile sağa sola moloz döktü. İzin vermeyen gönüllüler ile belediye çalışanları arasında da gerginlik çıktı. Anayasa Profesörü ve CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Twitter hesabından videolu bir paylaşım yaparak, yurttaşları Validebağlılara destek olmaya çağırdı. Öte yandan İBB tarafından yapılan açıklamada ise gerekli suç duyurularının yapıldığı belirtildi.
İstanbul Üsküdar’da bulunan ve 1’inci Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı statüsünde yer alan Validebağ Korusu’na sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi ve polislerle birlikte hafriyat döküldü. Belediyenin bu hamlesine, korunun talan edilmemesi için 98 gündür nöbet tutan Validebağ Gönüllüleri isyan etti.
PROF. DR. KABOĞLU’NDAN DESTEK ÇAĞRISI
Anayasa Profesörü ve CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Twitter hesabından videolu bir paylaşım yaparak, yurttaşları Validebağlılara destek olmaya çağırdı.
Kaboğlu, şu ifadeleri kullandı:
"1. Derece Doğal Sit Alanı olan #ValidebağKorusu’na ilişkin üç ayrı yürütmenin durdurulması kararına karşın, koruyu katleden Üsküdar Belediyesi suç işlemektedir. Yurttaşlarımızı, koruya sahip çıkan ve yaşam alanları için mücadele eden Validebağlılar’a destek olmaya çağırıyorum."
1. Derece Doğal Sit Alanı olan #ValidebağKorusu’na ilişkin üç ayrı yürütmenin durdurulması kararına karşın, koruyu katleden Üsküdar Belediyesi suç işlemektedir. Yurttaşlarımızı, koruya sahip çıkan ve yaşam alanları için mücadele eden Validebağlılar’a destek olmaya çağırıyorum. pic.twitter.com/C9MMcry2ly— İbrahim Özden Kaboğlu (@ibrahimkaboglu) September 21, 2021
KARARA RAĞMEN TALAN İSYANI
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün kararına göre Validebağ Korusu’na herhangi bir şekilde müdahale edilmemesi gerekiyor. Ancak AKP’li Üsküdar Belediyesi, bu kararı gözardı ediyor.
YURTTAŞLAR, DÖKÜLEN KUMLARI POŞETLERLE TOPLADI
AKP'li Üsküdar Belediyesi'ne karşı sabahın erken saatlerinde Validebağ'a giderek barikat kuran yurttaşlar, belediye işçileri tarafından dökülen molozları zincir kurarak poşetlerle topladı.
İBB'DEN AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, bugün yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada Validebağ Korusu’nun 1. derece doğal sit alanı olduğunu hatırlatarak, koruda uygulama yapmanın suç kapsamına girdiğini vurguladı. Akgün, suç duyurularının yapılacağını belirterek Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
Validebağ Korusu, 1. Derece Doğal Sit alanıdır. Millet Bahçesi Projesine ilişkin mahkemece verilen yürütmeyi durdurma kararı bulunmaktadır. Bilirkişi raporları ortadadır. Şafak vakti, kolluk kuvvetleriyle Koruda uygulama yapmak suçtur. Suç duyurularımızı yapıyoruz!
İkinci olarak 5 ve 7 Ağustos’ta @ipaistanbul @istkentkonseyiMtarafından “Validebağ Korusu’nun Geleceği Çalıştayı” ve “Validebağ Forumu” gerçekleştirilmiş; ‘tüm tarafların’ katılımı, fikri ile masadan kalkılmışken, zor kullanarak Koruya müdahale etmek kabul edilemez.
Validebağ Korusu, 1. Derece Doğal Sit alanıdır.— Gürkan Akgün (@akgungurkan) September 21, 2021
Millet Bahçesi Projesine ilişkin mahkemece verilen yürütmeyi durdurma kararı bulunmaktadır. Bilirkişi raporları ortadadır.
Şafak vakti, kolluk kuvvetleriyle Koruda uygulama yapmak suçtur.
Suç duyurularımızı yapıyoruz!
İkinci olarak+
MOBİL BÜFE GÖNDERİLDİ
İBB ayrıca, Validebağ Korusu için direnen yurttaşların ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla alana mobil büfe gönderdi.
Video ve Fotoğraf: Tuğba Özer
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