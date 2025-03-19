Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan'a gözaltı kararına itiraz

Avukat Hüseyin Ersöz, "Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı kararına itiraz ettik. Kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla tüm başvurularımızı, soruşturmanın gizliliğine riayet ederek şeffaf bir şekilde paylaşacağız" dedi.

Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan'a gözaltı kararına itiraz
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 17:04

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan'ın da arasında bulunduğu 100'den fazla kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan'ın gözaltı kararına itiraz ettiklerini açıkladı.

Ersöz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı kararına itiraz ettik. Yasal şartları oluşmadan verilen gözaltı işleminin sonlandırılması ve derhal serbest bırakılması talebimizi Sulh Ceza Hakimliği’ne sunduk. Kısıtlama kararı uyarınca avukat görüşmesini ise henüz yapabilmiş değiliz. Sürece dair tüm hukuki başvularımızı da aşamalarda yapmaya devam edeceğiz. Kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla tüm başvurularımızı, soruşturmanın gizliliğine riayet ederek şeffaf bir şekilde paylaşacağız."


Etiketler: #Hüseyin Ersöz #Şişli Belediyesi #resul emrah şahan

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