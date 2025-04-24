İBB'ye yönelik soruşturmada bir tutuklama daha
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Emrah Bağdatlı'yı 'yurt dışına kaçırdığı' iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Emrah Bağdatlı'yı 'yurt dışına kaçırdığı' iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Adnan Bıçakçı'nın işlemleri tamamlandı.
Sulh ceza hakimliği, Bıçakçı'nın üzerine atılı "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Etiketler: #ibb #tutuklama
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