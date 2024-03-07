İbrahim Haskoloğlu beraat etti
İbrahim Haskoloğlu, 'kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek' iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek” iddiasıyla yargılandığı davada 8 gün cezaevinde kalıp serbest bırakılmıştı. 12 yıl hapsi istenen Haskoloğlu, beraat etti.
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