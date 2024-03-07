İbrahim Haskoloğlu beraat etti

İbrahim Haskoloğlu, 'kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek' iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 14:51
İbrahim Haskoloğlu beraat etti
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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek”  iddiasıyla yargılandığı  davada 8 gün cezaevinde kalıp serbest bırakılmıştı.  12 yıl hapsi istenen Haskoloğlu, beraat etti. 


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