İbrahim Özkan’dan İYİ Parti’ye ‘İmamoğlu ve Yavaş’ eleştirisi: ‘Büyükşehir yönetemezler’ demek samimiyetsizliktir’

Yayınlanma: 16.12.2023 - 19:34

Güncelleme: 16.12.2023 - 19:36

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, partisinin İBB Meclisi grubunda son dönemde yaşananlara ilişkin Saraçhane'deki belediye binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

2024'teki yerel seçimlerde işbirliği yapılması için gayret gösterdiğini anlatan Özkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da bir şeyler yapılması gerektiğini söylediğini ve birkaç gün sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ettiğini söyledi.

Görüşmenin ardından, "arka kapı diplomasisi" yaparak yeniden İmamoğlu'na gittiğini aktaran Özkan, İmamoğlu'nun kendisine "Genel İdare Kurulu (GİK) kararı varken teklif götürmenin nezaketsizlik olabileceğini" söylediğini ifade etti.

Özkan, GİK'te Özel'in teklifiyle ilgili işbirliği yapılmaması yönünde yeniden karar çıkması üzerine tekrar İmamoğlu'yla görüştüğünü, kendisine 2019'daki yerel seçimlerde partilerine bırakılan Arnavutköy, Esenler, Bağcılar ve Kağıthane gibi ilçelerin rahatsızlık yarattığını, bunların AK Parti'nin yoğun oy aldığı ilçeler olduğunu ilettiğini dile getirdi.

İmamoğlu'na işbirliği teklifinin somut olması için İYİ Partinin birtakım kazanımları olması gerektiğini söylediğini kaydeden Özkan, İBB Başkanı'nın "Beklenti ne olabilir?" sorusu üzerine, kendilerine kazanılacak 3 belediye, İBB'de 25 büyükşehir meclis üyesi ve 14 belediyede birer belediye başkan yardımcılığının verilmesi gerektiğini anlattığını aktardı.

Özkan, "Bu, İYİ Partiden istifa açıklamanız mı oluyor?" sorusunu, "Bizi tedbirli olarak disiplin kuruluna verdiklerini söylüyorlar ama ihraç etmek için bize bildirilmiş bir yazılı gerekçe yok. 'Onu bir görelim.' diyen arkadaşlarımız var, 'Hiç görmeden istifa edelim.' diyenler de var. Pazartesi arkadaşlarımızla durum değerlendirmesi yapıp karar vereceğiz." diye yanıtladı.

"Bahsettiğiniz arka kapı diplomasisini kimle kim arasında yürütüyorsunuz?" sorusuna Özkan, "İl Başkanımın (Yücel Coşkun) bilgisi dahilinde Sayın İmamoğlu'yla süreci yürüttüm." cevabı verdi.

Özkan, basında ve sosyal medyada, olanların İmamoğlu tarafından organize edildiğinin söylendiğine işaret ederek, İBB Başkanı'nın haksız yere suçlandığını, karardan sonra kendisini arayarak üzüntülerini bildirdiğini söyledi.

'SİYASETİMİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM'

"İYİ Partinin Grup Başkanvekili misiniz?" sorusu üzerine Özkan, "Evet, resmi olarak öyleyim. Ama tedbirli olarak disiplin kuruluna verilince parti unvanlarını kullanamazsınız. Fakat bize tebliğ edilen bir şey olmadığı için hala grup başkanvekili gözüküyorum. Karar defterinde öyle yazıyor. Aksi bir karar da henüz yok." diye konuştu.

İhraç süreciyle ilgili geri adım geleceğini düşünmediğine işaret eden Özkan, "Süreç artık tıkanmışsa bizi ihraç edecekler, bunu biliyoruz. Siyasi Partiler Kanunu'nda bir madde bularak ihraç edebilirsiniz ama bizi ihraç edecek madde bulmakta zorlanıldığını biliyorum. Çünkü tüzüğe göre hareket etti arkadaşlar. Seçim yaptılar, parti içi demokrasiyi işlettiler." dedi.

Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün, ülkeyi yönetebileceğini iddia ettiğimiz iki belediye başkanına bugün 'İstanbul ve Ankara'yı yönetemiyor.' dememiz çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Memleketi emanet edebileceğiniz insanlara, 'Bu, büyükşehirleri yönetemez.' demek samimiyetsizliktir. Dün doğru dediğime bugün yanlış dememeye devam edeceğim. Siyasetimi ilkeli şekilde yapmaya devam edeceğim."

İbrahim Özkan, Genel Başkan Akşener'in talebi doğrultusunda İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiğini açıklamış, İBB İYİ Parti Grubu Özkan'ı yeniden aynı göreve seçmişti.

İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun da Özkan'ı tekrar seçen Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurmuştu.