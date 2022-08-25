İbrahim Tatlıses kaza mı geçirdi, sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses kaç yaşında?

25 Ağustos 2022 Perşembe, 12:37

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. İbrahim Tatlıses'in yanında kızı Elif Ada'nın da olduğu öğrenildi. İşte, İbrahim Tatlıses ile ilgili son bilgiler...



İBRAHİM TATLISES KAZA MI GEÇİRDİ, SAĞLIK DURUMU NASIL?



Muğla'nın Bodrum ilçesinde 70 yaşındaki ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs kamyonla çarpışarak şarampole devrildi. Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.

Araç içerisinde sıkışarak, mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dedi. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Araçtan çıkarılan Tatlıses ve kızı hastaneye kaldırıldı. İbrahim Tatlıses ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TATLISES'İ 2011 YILINDA UĞRADIĞI SALDIRI

14 Mart 2011 gecesinde yayınlanan İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanmıştı. Akabinde hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlandı.

Saldırıda İbrahim Tatlıses'in asistanı Damla Buket Çakıcı da yaralanmıştı. Suikastın bir numaralı zanlısı Abdullah Uçmak çok geçmeden yakalandı.

İki hafta boyunca yoğun bakımda kalan sanatçı, 28 Mart 2011 günü doktorlarının yaptığı açıklamaya göre yoğun bakımdan çıkartıldı, böylece hayati tehlikesi ortadan kalktı. 6 Nisan 2011 tarihi itibarıyla ailesi tedavilerin Almanya' da sürdürülmesi isteği ile Tatlıses, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla Almanya'ya götürüldü. Sonraki yıllarda Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyada en iyiler arasında bulunan Amerikalı beyin cerrahları tarafından tıbbi beyin operasyonu yapıldı.

Tatlıses kafasına isabet eden kurşun nedeniyle kısmı bir felç yaşadı. Sol tarafından felç yaşayan Tatlıses defalarca ameliyata girdi.

