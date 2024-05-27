İç Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı!

İç Anadolu için yarın kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

AA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 13:06
İç Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden 20.00'ye kadar İç Anadolu'da beklenen yağışların; Ankara, Konya, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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