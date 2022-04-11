İç Anadolu'daki 2 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor

11 Nisan 2022 Pazartesi, 16:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşerek kuvvetli, özellikle Yozgat'ın doğusu ile Sivas'ın batı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.