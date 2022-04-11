İç Anadolu'daki 2 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji, Yozgat ve Sivas çevreleri için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşerek kuvvetli, özellikle Yozgat'ın doğusu ile Sivas'ın batı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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