İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz için 'kuvvetli sağanak' uyarısı

Yayınlanma: 27.04.2023 - 14:20

Güncelleme: 27.04.2023 - 14:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Niğde, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.