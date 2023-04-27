İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz için 'kuvvetli sağanak' uyarısı

Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 27.04.2023 - 14:20
İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz için 'kuvvetli sağanak' uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Niğde, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü karadeniz İç Anadolu

İlgili Haberler

26 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

26 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Saat verildi: Meteoroloji'den yurdun büyük kesimi için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Saat verildi: Meteoroloji'den yurdun büyük kesimi için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteoroloji'nin ardından valilikten İstanbul'a sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'nin ardından valilikten İstanbul'a sağanak yağış uyarısı!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler