Zonguldak'ta şüpheli ölüm... Kamp yapan iç mimar ölü bulundu!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arkadaşları ile kamp yapan iç mimar Bartu Can (32) ölü bulundu.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Yumurtalık Kayalıkları'nda sabah saatlerinde bölgede arkadaşları ile kamp yapan iç mimar Bartu Can, sabah saatlerinde hareketsiz bulundu.
Can'ın arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
İncelemede, Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazede kesici veya delici alet ile ateşli silah izi bulunmazken kesin ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak.
Soruşturma sürüyor.
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