Zonguldak'ta şüpheli ölüm... Kamp yapan iç mimar ölü bulundu!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arkadaşları ile kamp yapan iç mimar Bartu Can (32) ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 14:14
Zonguldak'ta şüpheli ölüm... Kamp yapan iç mimar ölü bulundu!
Abone Ol google-news

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Yumurtalık Kayalıkları'nda sabah saatlerinde bölgede arkadaşları ile kamp yapan iç mimar Bartu Can, sabah saatlerinde hareketsiz bulundu.

Can'ın arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

İncelemede, Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazede kesici veya delici alet ile ateşli silah izi bulunmazken kesin ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak.

Soruşturma sürüyor.


Player Alanı
zonguldak Mimar kamp ölü

İlgili Haberler

İstanbul’da emekli albay evinde ölü bulundu

İstanbul’da emekli albay evinde ölü bulundu
Birlikte olduğu erkeğin evinde ölü bulundu

Birlikte olduğu erkeğin evinde ölü bulundu
Şizofreni hastası evinde ölü bulundu

Şizofreni hastası evinde ölü bulundu

En Çok Okunan Haberler