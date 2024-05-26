İçinde 4 kişi vardı: Tekne boğazda sürüklendi

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak Çanakkale Marina’ya yanaştırıldı.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 19:03
İçinde 4 kişi vardı: Tekne boğazda sürüklendi
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Çanakkale Boğazı Kilitbahir önlerinde 15 metre uzunluğundaki içinde 4 kişi bulunan tekne makine arızası yaptı. 

Sürüklenmeye başlayan teknenin kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. 

Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Çanakkale Marina’ya yanaştırıldı.


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